Результаты трейла Хибины. Победители: 17 км – Михеев и Нещерет, 42 км – Елизаров и Осьмакова

2 и 3 июля в Кировске (Мурманская область) прошел «Трейл Хибины 2022» – трейловый забег на дистанциях 5, 17 и 42 км и трейловый ультрамарафон 83 км. Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Роман Шабалин – 18:44
2. Артем Андреев – 18:57
3. Кирилл Литовченко – 19:05
5 км, женщины
1. Майя Тихомирова – 25:09
2. Софья Трушнина – 25:36
3. Анастасия Рыжкова – 27:05
17 км, мужчины
1. Артем Михеев – 1:23:14
2. Александр Лазеев – 1:24:13
3. Алексей Лукичев – 1:28:01
17 км, женщины
1. Наталья Нещерет – 1:37:59
2. Анна Беляева – 1:46:32
3. Екатерина Федорова – 1:55:32
42 км, мужчины
1. Даниил Елизаров – 03:50:51
2. Денис Федоров – 03:54:10
3. Алексей Серов – 04:06:10
42 км, женщины
1. Екатерина Осьмакова – 4:49:42
2. Евгения Лауниц – 4:52:08
3. Анна Заводова – 5:16:02
83 км, мужчины
1. Дмитрий Гаврюшин – 11:31:02
2. Сергей Соколов – 11:48:03
3. Михаил Чегаровский – 11:54:42
83 км, женщины
1. Арина Овчинникова – 14:23:53
2. Татьяна Фомина – 14:40:44
3. Анна Богданова – 14:59:02
Всего на дистанции 5 км участвовали 44 человека, на 17 км – 198 человек, на 42 км вышли 145 человек, на 83 км – 68 человек. Результаты всех участников можно посмотреть на странице гонки на сайте myrace.info, а фотографии – на сайте sport-images.ru.
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