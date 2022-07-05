Результаты трейла Хибины. Победители: 17 км – Михеев и Нещерет, 42 км – Елизаров и Осьмакова

2 и 3 июля в Кировске (Мурманская область) прошел «Трейл Хибины 2022» – трейловый забег на дистанциях 5, 17 и 42 км и трейловый ультрамарафон 83 км. Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Роман Шабалин – 18:44

2. Артем Андреев – 18:57

3. Кирилл Литовченко – 19:05

5 км, женщины

1. Майя Тихомирова – 25:09

2. Софья Трушнина – 25:36

3. Анастасия Рыжкова – 27:05

17 км, мужчины

1. Артем Михеев – 1:23:14

2. Александр Лазеев – 1:24:13

3. Алексей Лукичев – 1:28:01

17 км, женщины

1. Наталья Нещерет – 1:37:59

2. Анна Беляева – 1:46:32

3. Екатерина Федорова – 1:55:32

42 км, мужчины

1. Даниил Елизаров – 03:50:51

2. Денис Федоров – 03:54:10

3. Алексей Серов – 04:06:10

42 км, женщины

1. Екатерина Осьмакова – 4:49:42

2. Евгения Лауниц – 4:52:08

3. Анна Заводова – 5:16:02

83 км, мужчины

1. Дмитрий Гаврюшин – 11:31:02

2. Сергей Соколов – 11:48:03

3. Михаил Чегаровский – 11:54:42

83 км, женщины

1. Арина Овчинникова – 14:23:53

2. Татьяна Фомина – 14:40:44

3. Анна Богданова – 14:59:02

Всего на дистанции 5 км участвовали 44 человека, на 17 км – 198 человек, на 42 км вышли 145 человек, на 83 км – 68 человек. Результаты всех участников можно посмотреть на странице гонки на сайте myrace.info, а фотографии – на сайте sport-images.ru.