В Карачаево-Черкесии пройдет беговой фестиваль Тинькофф Arkhyz Wild Trail. Спортивный праздник состоится 1-2 июля, регистрация открыта до 29 июня

1-2 июля в поселке Романтик (Архыз, Карачаево-Черкесия) пройдет беговой фестиваль Тинькофф Arkhyz Wild Trail от команды Wild Trail.

Тинькофф Arkhyz Wild Trail – масштабный спортивный праздник для любителей бега по пересеченной местности. Принять участие в фестивале можно в двух форматах: пробежать однодневный забег (дистанции на 14, 18, 33, 35, 48 и 52 км) или двухдневную гонку (на 14, 33 и 48 км в первый день и 18, 35 и 52 км во второй).

Спортсменам от 0 до 14 лет будут доступны забеги KIDS и TEENS, а для детей в возрасте от 4 до 12 лет будет работать развлекательный лагерь с опытными аниматорами.

Организаторы выбрали для проведения фестиваля Архыз из-за живописной природы: участников ждут величественные горные пики и техничные тропы, кристально чистые реки и озера, снежники и цветущие луга.

Регистрация открыта на сайте MyRace до 29 июня включительно. Подробнее ознакомиться с информацией о дистанциях и месте проведения можно на сайте Wild Trail.