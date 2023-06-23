В Ленинградской области пройдут соревнования по свимрану от команды Come on SWIMRUN. Старт состоится 8 июля, регистрация открыта до 3 июля включительно

8 июля в Ленинградской области на территории эко-отеля «Лес» (рядом с ж/д станцией Яппиля) пройдут соревнования по свимрану от команды организаторов Come on SWIMRUN.

Свимран (от англ. swim – «плавать» и run – «бежать») – вид спорта, где участники последовательно преодолевают множество чередующихся этапов, которые включают бег по пересеченной местности и плавание в открытой воде. В каждую дистанцию входят 7 до 20 этапов плавания (длиной 100-600 метров) и от 8 до 21 этапов бега (протяженностью от 300 метров до 3-5 километров).

Для участия доступны три маршрута:

Basic 8 км (бег 7,5 км, плавание 1,3 км) – для новичков и тех, кто любит погонять на быстрых дистанциях;

(бег 7,5 км, плавание 1,3 км) – для новичков и тех, кто любит погонять на быстрых дистанциях; Advanced 16 км (бег 13,8 км, плавание 2,3 км) – для уверенных спортсменов, уже не в первый раз выходящих на старт;

16 км (бег 13,8 км, плавание 2,3 км) – для уверенных спортсменов, уже не в первый раз выходящих на старт; Pro 40 км (бег 34 км, плавание 6 км) – для опытных свимраннеров.

Дистанции Basic и Advanced можно пройти как индивидуально, так и в команде, Pro – только в команде.

Стартово-финишный городок находится на озере Зеркальное. Трассы проложены в один круг и пройдут по разным озерам, среди которых хорошо известные озера Комонь, Плетневое (Пистолет), Сенновское и Невское.

Регистрация на старт открыта на сайте O-time до 3 июля включительно. После зарегистрироваться можно будет только в день соревнований при наличии свободных слотов.

Узнать подробную информацию о дистанциях и месте проведения можно на сайте организаторов. Следить за обновлениями можно в социальных сетях.