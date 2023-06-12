Результаты полумарафона «Здорово, Кострома!» 2023
В понедельник 12 июня в Костроме прошел четвертый забег серии «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу».
Были доступны дистанции на 3 км, 5 км, 10 км и 21,1 км и детские забеги на 300 и 600 метров. Бежать можно было и в онлайн-формате. Маршрут прошел по центральным улицам Костромы, старт был дан на Сусанинской площади.
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Кирилл Ионов – 15:54
2. Алексей Лебедев – 16:20
3. Алексей Хватов – 16:24
5 км, женщины
1. Ксения Донец – 19:33
2. Екатерина Разживина – 19:45
3. Наталья Новоселова – 19:56
10 км, мужчины
1. Даниил Авдеев – 32:43
2. Виталий Швец – 32:52
3. Дмитрий Егоров – 33:35
10 км, женщины
1. Елена Скоблина – 38:44
2. Кристина Тимофеева – 41:58
3. Гузель Мингалиева – 42:12
21,1 км, мужчины
1. Виталий Логинов – 1:11:47
2. Константин Соколов – 1:12:57
3. Дмитрий Полковников – 1:15:12
21,1 км, женщины
1. Алена Малышева – 1:30:17
2. Екатерина Жукова – 1:31:13
3. Инна Супонева – 1:33:31
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с мероприятия можно найти в социальных сетях организаторов и на сайте MySport.
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