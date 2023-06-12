Результаты полумарафона «Здорово, Кострома!» 2023

В понедельник 12 июня в Костроме прошел четвертый забег серии «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу».

Были доступны дистанции на 3 км, 5 км, 10 км и 21,1 км и детские забеги на 300 и 600 метров. Бежать можно было и в онлайн-формате. Маршрут прошел по центральным улицам Костромы, старт был дан на Сусанинской площади.

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Кирилл Ионов – 15:54

2. Алексей Лебедев – 16:20

3. Алексей Хватов – 16:24

5 км, женщины

1. Ксения Донец – 19:33

2. Екатерина Разживина – 19:45

3. Наталья Новоселова – 19:56

10 км, мужчины

1. Даниил Авдеев – 32:43

2. Виталий Швец – 32:52

3. Дмитрий Егоров – 33:35

10 км, женщины

1. Елена Скоблина – 38:44

2. Кристина Тимофеева – 41:58

3. Гузель Мингалиева – 42:12

21,1 км, мужчины

1. Виталий Логинов – 1:11:47

2. Константин Соколов – 1:12:57

3. Дмитрий Полковников – 1:15:12

21,1 км, женщины

1. Алена Малышева – 1:30:17

2. Екатерина Жукова – 1:31:13

3. Инна Супонева – 1:33:31

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с мероприятия можно найти в социальных сетях организаторов и на сайте MySport.