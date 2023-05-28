Результаты XVIII Выборгского полумарафона 2023
27-28 мая в Выборге (Ленинградская область) состоялся XVIII Выборгский полумарафон.
В субботу на стадионе «Авангард» прошли детские забеги. В воскресенье был дан старт основным дистанциям на 10 км, 21,1 км и на 3,5 км. Трасса забегов прошла по центральным улицам Выборга.
Результаты победителей:
10 км, мужчины
1. Никита Спиридонов – 33:49
2. Андрей Иванов – 35:08
3. Александр Стародубов – 35:24
10 км, женщины
1. Анастасия Олейник – 40:05
2. Диана Богаткина – 41:06
3. Эльвира Батдалова – 41:18
21,1 км, мужчины
1. Александр Павленин – 1:11:15
2. Александр Науменко – 1:11:49
3. Николай Дедуренков – 1:12:15
21,1 км, женщины
1. Анастасия Захарова – 1:29:15
2. Валерия Гундарцова – 1:32:23
3. Ольга Печуева – 1:33:49
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте O-time. Фотографии с полумарафона появятся позже в социальных сетях организаторов.
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