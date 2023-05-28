Результаты XVIII Выборгского полумарафона 2023

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27-28 мая в Выборге (Ленинградская область) состоялся XVIII Выборгский полумарафон. 

В субботу на стадионе «Авангард» прошли детские забеги. В воскресенье был дан старт основным дистанциям на 10 км, 21,1 км и на 3,5 км. Трасса забегов прошла по центральным улицам Выборга. 

Результаты победителей:

10 км, мужчины 

1. Никита Спиридонов – 33:49

2. Андрей Иванов – 35:08

3. Александр Стародубов – 35:24

10 км, женщины

1. Анастасия Олейник – 40:05

2. Диана Богаткина – 41:06

3. Эльвира Батдалова – 41:18

21,1 км, мужчины

1. Александр Павленин – 1:11:15

2. Александр Науменко – 1:11:49

3. Николай Дедуренков – 1:12:15

21,1 км, женщины

1. Анастасия Захарова – 1:29:15

2. Валерия Гундарцова – 1:32:23

3. Ольга Печуева – 1:33:49

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте O-time. Фотографии с полумарафона появятся позже в социальных сетях организаторов.  

 

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