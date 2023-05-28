Результаты Казанского марафона 2023. Победители – Данияр Ормангали и Вероника Важник
27-28 мая в столице Татарстана состоялся один из крупнейших марафонов России – Казанский марафон.
В субботу прошли детские забеги TIMERKIDS и TIMERBABY и забег на 3 км. В воскресенье состоялись забеги на 10 км 21,1 км и 42,2 км.
Маршрут марафона был проложен через главные достопримечательности Казани: Кремль, Центр семьи «Казан», Кремлевскую набережную и другие. Трасса забега – ровное асфальтовое покрытие с небольшими перепадами высоты.
Результаты победителей:
3 км, мужчины
1. Владимир Таланов – 8:47
2. Сергей Буткявичюс – 9:00
3. Ришат Ибатуллин – 9:02
3 км, женщины
1. Елена Орлова – 10:30
2. Виктория Дядченко –10:32
3. Светлана Стрелкова – 11:02
10 км, мужчины
1. Ярослав Бякин – 31:28
2. Кирилл Ясницкий – 31:51
3. Ренат Кашапов – 32:18
10 км, женщины
1. Анна Бойнова – 35:43
2. Анна Бочкарева – 36:36
3. Юлия Еговкина – 38:25
21,1 км, мужчины
1. Алексей Полтанов – 1:08:29
2. Илья Козырев – 1:08:56
3. Александр Русинов – 1:10:52
21,1 км, женщины
1. Марина Смирнова – 1:18:32
2. Мария Бережная – 1:18:45
3. Татьяна Ергунова – 1:21:13
42,2 км, мужчины
1. Данияр Ормангали – 2:25:53
2. Андрей Смирнов – 2:28:01
3. Иван Моторин – 2:30:48
42,2 км, женщины
1. Вероника Важник – 2:47:31
2. Оксана Акименкова – 2:50:05
3. Мария Попрядухина – 2:53:23
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с марафона появятся позже на сайте TIMERMAN. Фотографии с награждения можно найти в Telegram-канале организаторов.
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