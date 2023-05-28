Результаты Казанского марафона 2023. Победители – Данияр Ормангали и Вероника Важник

27-28 мая в столице Татарстана состоялся один из крупнейших марафонов России – Казанский марафон.

В субботу прошли детские забеги TIMERKIDS и TIMERBABY и забег на 3 км. В воскресенье состоялись забеги на 10 км 21,1 км и 42,2 км.

Маршрут марафона был проложен через главные достопримечательности Казани: Кремль, Центр семьи «Казан», Кремлевскую набережную и другие. Трасса забега – ровное асфальтовое покрытие с небольшими перепадами высоты.

Результаты победителей:

3 км, мужчины

1. Владимир Таланов – 8:47

2. Сергей Буткявичюс – 9:00

3. Ришат Ибатуллин – 9:02

3 км, женщины

1. Елена Орлова – 10:30

2. Виктория Дядченко –10:32

3. Светлана Стрелкова – 11:02

10 км, мужчины

1. Ярослав Бякин – 31:28

2. Кирилл Ясницкий – 31:51

3. Ренат Кашапов – 32:18

10 км, женщины

1. Анна Бойнова – 35:43

2. Анна Бочкарева – 36:36

3. Юлия Еговкина – 38:25

21,1 км, мужчины

1. Алексей Полтанов – 1:08:29

2. Илья Козырев – 1:08:56

3. Александр Русинов – 1:10:52

21,1 км, женщины

1. Марина Смирнова – 1:18:32

2. Мария Бережная – 1:18:45

3. Татьяна Ергунова – 1:21:13

42,2 км, мужчины

1. Данияр Ормангали – 2:25:53

2. Андрей Смирнов – 2:28:01

3. Иван Моторин – 2:30:48

42,2 км, женщины

1. Вероника Важник – 2:47:31

2. Оксана Акименкова – 2:50:05

3. Мария Попрядухина – 2:53:23

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с марафона появятся позже на сайте TIMERMAN. Фотографии с награждения можно найти в Telegram-канале организаторов.