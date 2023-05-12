Running Heroes Russia проведут второй эко-забег в Москве. Он пройдет 20 мая
Организаторы ультрамарафонов Running Heroes Russia анонсировали второй эко-забег в этом сезоне. Плоггинг пройдет 20 мая в парке «Фили».
Для забега, совмещенного со сбором мусора, будут доступны дистанции от 1 до 8 км. Участников будут ждать угощения, музыка и медали, сделанные из переработанного пластика.
В рамках первого плоггинга этого сезона за один час пробежки в Мещерском парке атлетам удалось собрать 616 кг отходов. Большую часть этих отходов (429 кг) отправили на переработку.
Регистрация на второй забег откроется в субботу, 13 мая, в 12:00 на сайте Running Heroes Russia. Участие бесплатное, количество мест ограничено.
Узнать дополнительную информацию и следить за обновлениями можно в Telegram-канале организаторов или на странице ВКонтакте.
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