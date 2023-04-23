Результаты Чемпионата Санкт-Петербурга по бегу на 100 км 2023

В субботу 22 апреля в Санкт-Петербурге состоялся Чемпионат города по бегу на 100 км.

Трасса маршрута прошла по кругу через улицы Яхтенная, Оптиков и Мебельная. Длина круга составила 2 км, всего спортсмены преодолели 50 кругов.

Вместе с Чемпионатом прошли забеги «Командная десятка». Для старта были доступны дистанции на 50 км и 10 км и эстафета 10х10 км.

Результаты победителей:

100 км, мужчины

1. Виктор Владимиров – 7:12:30

2. Антон Губанов – 8:30:50

3. Александр Демченко – 9:38:40

100 км, женщины

1. Анна Сидорова – 9:06:53

2. Екатерина Шахнюк – 9:27:57

3. Ольга Меланич – 9:35:00

50 км, мужчины

1. Алексей Малышев – 4:08:10

2. Евгений Герасимов – 4:09:28

3. Алексей Ельчанинов – 4:37:59

50 км, женщины

1. Марина Мельникова – 4:44:48

2. Татьяна Никулина – 4:45:57

10 км, мужчины

1. Дмитрий Агапов – 31:29

2. Михаил Кузьмин – 31:59

3. Николай Маурин – 33:32

10 км, женщины

1. Светлана Праздникова – 39:41

2. Екатерина Мигунова – 40:08

3. Вера Виноградова – 40:47

Результаты всех участников можно найти на сайте O-time.