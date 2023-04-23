Результаты Чемпионата Санкт-Петербурга по бегу на 100 км 2023
В субботу 22 апреля в Санкт-Петербурге состоялся Чемпионат города по бегу на 100 км.
Трасса маршрута прошла по кругу через улицы Яхтенная, Оптиков и Мебельная. Длина круга составила 2 км, всего спортсмены преодолели 50 кругов.
Вместе с Чемпионатом прошли забеги «Командная десятка». Для старта были доступны дистанции на 50 км и 10 км и эстафета 10х10 км.
Результаты победителей:
100 км, мужчины
1. Виктор Владимиров – 7:12:30
2. Антон Губанов – 8:30:50
3. Александр Демченко – 9:38:40
100 км, женщины
1. Анна Сидорова – 9:06:53
2. Екатерина Шахнюк – 9:27:57
3. Ольга Меланич – 9:35:00
50 км, мужчины
1. Алексей Малышев – 4:08:10
2. Евгений Герасимов – 4:09:28
3. Алексей Ельчанинов – 4:37:59
50 км, женщины
1. Марина Мельникова – 4:44:48
2. Татьяна Никулина – 4:45:57
10 км, мужчины
1. Дмитрий Агапов – 31:29
2. Михаил Кузьмин – 31:59
3. Николай Маурин – 33:32
10 км, женщины
1. Светлана Праздникова – 39:41
2. Екатерина Мигунова – 40:08
3. Вера Виноградова – 40:47
Результаты всех участников можно найти на сайте O-time.
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