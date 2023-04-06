Российский атлет Денис Вовк вручную сдвинул с места самолет весом 32 тонны. Он установил мировой рекорд

Теги экстрим рекорды любительский спорт Здоровье

Многократный участник российских и международных соревнований, один из сильнейших людей России Денис Вовк в аэропорту Сочи вручную отбуксировал самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия». Он установил мировой рекорд в весовой категории до 90 килограммов и абсолютный рекорд России. 

Передвижение судна весом 32,1 т на 10 метров заняло у спортсмена 43 секунды. При этом, Вовк использовал одну из самых сложных техник в дисциплине – «арм-овер-арм». Упираясь ногами в специальную опору, атлет тянул лайнер за привязанный к нему канат. Вся нагрузка пришлась на руки. 

Рекорд зафиксировал президент Федерации силового экстрима Василий Грищенко. Подобных случаев в истории отечественного спорта еще не было. 

Ранее Денис Вовк установил мировой рекорд в направлении «трек-пул», отбуксировав в специальной упряжке лайнер Airbus A-319 «Спортолет» весом 40,57 тонн на 4 метра 32 сантиметра за 52 секунды.

 

 

 

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