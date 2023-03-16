В Кисловодске проведут фестиваль хайлайна и скалолазания. Он пройдет с 1 по 7 мая в ущелье Березовая Балка

С 1 по 7 мая в Кисловодске в ущелье Березовая балка пройдет фестиваль скалолазания и хайлайна.

Продвинутые спортсмены прокачают имеющиеся навыки и опыт, а любители смогут сделать свои первые шаги на хайлайне и первые пролазы на скалах.

В программу фестиваля войдут:

Более 10 хайлайнов длиной от 20 до 200 метров;

7 скалолазных секторов с маршрутами разной категории трудности;

Роупджампинг с высоты 50 метров.

Кроме этого, участников ждут хайлайн-соревнования, слэклайн-линии, батут для прыжков, мастер-классы и лекции, практики йоги, просмотры фильмов под открытым небом, песни под гитару и посиделки у костра. На территории лагеря будет работать кафе с обедами и ужинами. По утрам будут предлагать свежие хычины и айран.

Стоимость участия:

3000 рублей – для тех, кто уже умеет или кто только планирует научиться ходить хайлайны. В стоимость включены все активности, участие в соревнованиях и проживание на поляне;

– для тех, кто уже умеет или кто только планирует научиться ходить хайлайны. В стоимость включены все активности, участие в соревнованиях и проживание на поляне; 1500 рублей – для гостей фестиваля. Включено все, кроме хождения хайлайнов и участия в соревнованиях;

– для гостей фестиваля. Включено все, кроме хождения хайлайнов и участия в соревнованиях; 1500 рублей – для путешественников, которые едут издалека, например, из-за Урала. В стоимость входят проживание, активности, участие в соревнованиях;

– для путешественников, которые едут издалека, например, из-за Урала. В стоимость входят проживание, активности, участие в соревнованиях; Бесплатно – дети до 18 лет.

Участие оплачивается на месте наличными. Следить за обновлениями мероприятия можно в Telegram-канале фестиваля. Ознакомиться с подробной информацией и задать вопрос организаторам можно в Telegram-чате.