Эстонский атлет Яан Роозе прошел по стропе между скал в казахстанском плато. На это ему потребовалось 5 дней

Эстонский слэклайнер Яан Роозе стал первым, кому удалось пройти по стропе между двумя «клыками» урочища Бозжыра в Казахстане. Это останцы высотой 200 метров, расположенные на расстоянии полукилометра друг от друга.

Плато Устюрт, где находится урочище, встретило спортсмена жарой в 50°C и ветром. Для того, чтобы исполнить задуманное, Яану потребовалось выжидать безветренную погоду 5 дней.

«За пять дней я получил годовой запас витамина D. Бозжыра стала вызовом для меня. Это один из самых сложных, но в то же время и красивых моих проектов», – признается атлет.

При закреплении стропы в урочище не пострадал ни один камень. Бережное отношение к уникальной природе было одной из главных задач этого эксперимента.

Яан Роозе увлекается слэйкланом 12 лет. Он трехкратный чемпион и обладатель многочисленных мировых рекордов. Его называют спортсменом со стальными нервами, которому посильна любая стропа. Например, этим летом он ходил в центре Роттердама с наклоном стропы в 24 градуса. А еще в его биографии сальто на высоте 117 метров, слэклайнер-номера для концертного тура Мадонны и голливудские проекты.