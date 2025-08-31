2

Хайлемарьям Кирос и Сифан Хассан выиграли марафон в Сиднее. Оба установили рекорды трассы

31 августа проходит Сиднейский марафон. Старт впервые вошел в престижную серию World Marathon Major, объединяющую самые массовые марафоны мира. Сидней стал седьмым городом в списке, присоединившись к Нью-Йорку, Чикаго, Бостону, Берлину, Токио и Лондону.

Первым среди мужчин стал Хайлемарьям Кирос из Эфиопии, финишировавший со временем 2:06:06. Первой среди женщин стала Сифан Хассан, спортсменка из Нидерландов, олимпийская чемпионка 2024 года в марафоне, победительница Лондонского и Чикагского марафона-2023. Ее результат – 2:18:22.

Оба спортсмена обновили рекорды трассы. Прошлый рекорд в мужском марафоне установил в 2024 году Бримин Кипкорир (2:06:18), в женском – Воркенеш Эдеса (2:21:41). Рекордсменка прошлого года Эдеса в 2025 году стала третьей (2:22:15).

42,2 км, мужчины

1. Хайлемарьям Кирос (Эфиопия) – 2:06:06

2. Аддису Гобена (Эфиопия) – 2:06:16

3. Тебелло Рамаконгогоана (Королевство Лесото) – 2:06:47

Элиуд Кипчоге стал девятым с результатом 2:08:31.

42,2 км, женщины

1. Сифан Хассан (Нидерланды) – 2:18:22

2. Бриджид Косгеи (Кения) – 2:18:56

3. Воркенеш Эдеса – 2:22:15

Всего в марафоне принимают участие 35 тысяч спортсменов-любителей из более чем 100 стран. Также параллельно марафону проходит забег-спутник на 10 км, в день накануне состоялся забег на 5 км. Все события выходных собрали почти 50 тысяч бегунов. Результаты всех участников можно найти на сайте организаторов.

