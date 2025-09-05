Для тренеров и менеджеров атлетов проведут бесплатную программу обмена опытом. Заявки – до 10 сентября, обучение – во время Московского марафона

19-20 сентября в рамках Московского Марафона впервые пройдет программа по обмену опытом для тренеров. Бесплатное обучение организует команда «Бегового сообщества».

Тема семинаров и лекций: «Система спортивной подготовки. Традиции и современные тенденции».

Специалисты расскажут, как раскрыть талант бегуна и найти подход к выстраиванию тренировочного процесса. Перед участниками выступят наставники олимпийских чемпионов, менеджеры атлетов мирового уровня, представители ВФЛА. Онлайн-гостем и спикером станет Энди Джонс – научный консультант проекта SUB2 и физиолог экс-рекордсменки мира Полы Рэдклифф.

На обучение приглашают практикующих тренеров, а также менеджеров элитных спортсменов и бегунов продвинутого уровня.

Для участия в программе желающие должны отправить заявку на адрес elite@runc.run. Письмо должно включать имя и фамилию, организацию (ДЮСШ, ЦОП, клуб), список спортсменов, которых представляет участник, e-mail и контактный телефон.

Заявку на участие нужно отправить до 10 сентября 2025 года включительно. В ответ на на заявку организаторы пришлют письмо-подтверждение или письмо-отказ. Участие в программе бесплатно для всех аккредитованных участников; онлайн-участие не предусмотрено.