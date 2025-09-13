0

Нияз Садиков и Екатерина Гусева выиграли «Татнефть Альметьевский полумарафон»

13 сентября в Альметьевске (Республика Татарстан) прошел полумарафон от организаторов Timerman. Помимо основной дистанции 21,1 км, участники также соревновались на дистанции 10 и 3 км.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

  1. Нияз Садиков – 1:11:25

  2. Роберт Шамсутдинов – 1:11:58

  3. Александр Назаров – 1:15:20

21,1 км, женщины

  1. Екатерина Гусева – 1:28:40

  2. Наталия Кузьмина – 1:29:05

  3. Азалия Курбанова – 1:29:41

10 км, мужчины

  1. Игорь Головин – 32:54

  2. Руслан Хафизов – 32:59

  3. Сергей Сивцов – 34:01

10 км, женщины

  1. Луиза Валитова – 38:47

  2. Вероника Завязкина – 39:16

  3. Ралина Ахмадеева – 39:39

3 км, мужчины

  1. Анвар Гилязов – 9:05

  2. Вячеслав Соколов – 9:12

  3. Роман Шаранов – 9:20

3 км, женщины

  1. Вилена Фархутдинова – 10:33

  2. Айсылу Сафина – 10:33

  3. Анжелика Масалимова – 10:57

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Timerman
