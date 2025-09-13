Нияз Садиков и Екатерина Гусева выиграли «Татнефть Альметьевский полумарафон»
13 сентября в Альметьевске (Республика Татарстан) прошел полумарафон от организаторов Timerman. Помимо основной дистанции 21,1 км, участники также соревновались на дистанции 10 и 3 км.
Результаты победителей и призеров:
21,1 км, мужчины
Нияз Садиков – 1:11:25
Роберт Шамсутдинов – 1:11:58
Александр Назаров – 1:15:20
21,1 км, женщины
Екатерина Гусева – 1:28:40
Наталия Кузьмина – 1:29:05
Азалия Курбанова – 1:29:41
10 км, мужчины
Игорь Головин – 32:54
Руслан Хафизов – 32:59
Сергей Сивцов – 34:01
10 км, женщины
Луиза Валитова – 38:47
Вероника Завязкина – 39:16
Ралина Ахмадеева – 39:39
3 км, мужчины
Анвар Гилязов – 9:05
Вячеслав Соколов – 9:12
Роман Шаранов – 9:20
3 км, женщины
Вилена Фархутдинова – 10:33
Айсылу Сафина – 10:33
Анжелика Масалимова – 10:57
Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.