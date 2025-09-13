Нияз Садиков и Екатерина Гусева выиграли «Татнефть Альметьевский полумарафон»

13 сентября в Альметьевске (Республика Татарстан) прошел полумарафон от организаторов Timerman. Помимо основной дистанции 21,1 км, участники также соревновались на дистанции 10 и 3 км.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

Нияз Садиков – 1:11:25 Роберт Шамсутдинов – 1:11:58 Александр Назаров – 1:15:20

21,1 км, женщины

Екатерина Гусева – 1:28:40 Наталия Кузьмина – 1:29:05 Азалия Курбанова – 1:29:41

10 км, мужчины

Игорь Головин – 32:54 Руслан Хафизов – 32:59 Сергей Сивцов – 34:01

10 км, женщины

Луиза Валитова – 38:47 Вероника Завязкина – 39:16 Ралина Ахмадеева – 39:39

3 км, мужчины

Анвар Гилязов – 9:05 Вячеслав Соколов – 9:12 Роман Шаранов – 9:20

3 км, женщины

Вилена Фархутдинова – 10:33 Айсылу Сафина – 10:33 Анжелика Масалимова – 10:57

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора .