  • Дмитрий Неделин проведет бесплатную тренировку в «Беговом центре». Занятие состоится 15 сентября в Лужниках
Дмитрий Неделин проведет бесплатную тренировку в «Беговом центре». Занятие состоится 15 сентября в Лужниках

15 сентября в 20:00 в «Беговом центре» в Лужниках пройдет открытая тренировка с чемпионом России по марафону Дмитрием Неделиным.

Участников ждут разминка, СБУ (специальные беговые упражнения), пробежка на 5 км и растяжка.

В этот же день, но в 19:00, состоится тренировка с Федором Ивановым (рекордсмен России в беге на 400 м с барьерами). Иванов покажет специальные упражнения на мобильность суставов, проведет легкую пробежку на дистанции 1 км и научит работать с барьерами.

Участие в тренировках бесплатное, но необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте

В «Лужниках» открылся «Беговой центр». Заниматься можно будет бесплатно

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Федор Иванов
Забег
Календарь стартов
Бег
любительский спорт
Дмитрий Неделин
