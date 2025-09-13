Дмитрий Неделин проведет бесплатную тренировку в «Беговом центре». Занятие состоится 15 сентября в Лужниках
15 сентября в 20:00 в «Беговом центре» в Лужниках пройдет открытая тренировка с чемпионом России по марафону Дмитрием Неделиным.
Участников ждут разминка, СБУ (специальные беговые упражнения), пробежка на 5 км и растяжка.
В этот же день, но в 19:00, состоится тренировка с Федором Ивановым (рекордсмен России в беге на 400 м с барьерами). Иванов покажет специальные упражнения на мобильность суставов, проведет легкую пробежку на дистанции 1 км и научит работать с барьерами.
Участие в тренировках бесплатное, но необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте.
В «Лужниках» открылся «Беговой центр». Заниматься можно будет бесплатно
