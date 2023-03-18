В Московской международной академии открыли кафедру экстремальных видов спорта. На программе будут готовить тренеров по скейтбордингу, серфингу и сноубордингу

15 марта Президент Российской федерации серфинга Илья Вдовин и ректор Международной московской академии Терентий Ливиу подписали соглашение о сотрудничестве.

На базе академии в рамках реализации профессиональных образовательных программ открыли кафедру экстремальных видов спорта и будут готовить тренеров по скейтбордингу, серфингу и сноубордингу. В скором времени начнется набор студентов.

Программа разделена на пять модулей и будет длиться пять месяцев. За это время преподаватели из России, Франции, США и Канады откроют студентам новые грани и возможности экстремальных видов спорта, погрузят в историю и проведут лекции и практические занятия. Будущий тренер будет разбираться в основных технологиях подготовки атлетов, охватывая этапы от технической, физической и трюковой до экономической подготовки.

Квалификацию «Тренер по экстремальным видам спорта (серфинг/сноубординг/скейтбординг)» будут присваивать после итоговой формы контроля в виде экзамена. Выпускник получит диплом государственного образца с возможностью получить европриложение и сможет начать тренерскую карьеру или руководить собственной спортивной школой. Диплом будет аккредитован тремя национальными спортивными федерациями: Российской федерацией серфинга, Федерацией сноуборда России и Федерацией скейтбординга России.

Узнать дополнительную информацию и следить за обновлениями академии можно на официальном сайте.