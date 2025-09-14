0

Трошкин и Лебедева выиграли полумарафон в Стерлитамаке

14 сентября в Стерлитамаке (Республика Башкортостан) прошел полумарафон. Участники также соревновались на дистанциях 10, 5 и 2 км.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

  1. Алексей Трошкин – 1:03:37

  2. Андрей Янович – 1:03:51

  3. Ярослав Бякин – 1:05:13

21,1 км, женщины

  1. Людмила Лебедева – 1:14:50

  2. Анастасия Деркач – 1:14:55

  3. Елена Сергеева – 1:15:18

10 км, мужчины

  1. Андрей Лейман – 29:39

  2. Эдуард Батыршин – 30:00

  3. Иван Кузнецов – 30:20

10 км, женщины

  1. Галина Зиятдинова – 33:35

  2. Алена Стрельникова – 33:38

  3. Анна Тропина – 33:40

5 км, мужчины

  1. Илья Козырев – 14:37

  2. Алексей Анисимов – 14:37

  3. Гадель Булатов – 14:39

5 км, женщины

  1. Резеда Вахитова – 16:43

  2. Дина Габдуллина – 16:55

  3. Светлана Андрющенко – 016:59

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaRunning
Алексей Трошкин
любительский спорт
Иван Кузнецов
Ярослав Бякин
Эдуард Батыршин
Забег
Людмила Лебедева
Андрей Лейман
Бег
Анна Тропина
Календарь стартов
Полумарафон
Елена Сергеева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Здоровье в Telegram
Материалы по теме
Сергей Шаров и Надежда Сизова стали чемпионами России в рамках Ярославского полумарафона. Первый на 10 км – Никитин
сегодня, 09:01
Главные новости
Сергей Шаров и Надежда Сизова стали чемпионами России в рамках Ярославского полумарафона. Первый на 10 км – Никитин
сегодня, 09:01
Ринас Ахмадеев побил рекорд на дистанции 30 км в рамках марафона «Пушкин – Санкт-Петербург». Предыдущий результат держался 37 лет
77 сентября, 07:38
Алла Сидорова проведет бесплатную тренировку по бегу – в Москве в понедельник 8 сентября
5 сентября, 08:50
Для тренеров и менеджеров атлетов проведут бесплатную программу обмена опытом. Заявки – до 10 сентября, обучение – во время Московского марафона
5 сентября, 08:20
Владимир Никитин планирует пробежать 21,1 км на Казанском полумарафоне быстрее 60 минут
33 сентября, 12:31
Хайлемарьям Кирос и Сифан Хассан выиграли марафон в Сиднее. Оба установили рекорды трассы
230 августа, 22:53
Том Эванс и Рут Крофт выиграли ультрамарафон UTMB. Митяевы, Юшина, Толстенко сошли с дистанции, Алексей Береснев – 31-й
130 августа, 16:55
Стали известны имена атлетов, которые будут соревноваться на чемпионате России по полумарафону. Забег пройдет в Ярославле 14 сентября
27 августа, 15:56
Сибусисо Кубека первым в мире выбежал 100 км из 6 часов. Ультрамарафонец Александр Сорокин стал третьим, отстав почти на 5 минут
126 августа, 15:03
Денис Степанов пробежал 1000-й полумарафон подряд. Он бегает 21 км каждый день больше 8 лет: «Это как чистить зубы, меня не тяготит»
426 августа, 14:33
Ко всем новостям
Последние новости
Нияз Садиков и Екатерина Гусева выиграли «Татнефть Альметьевский полумарафон»
вчера, 19:29
Дмитрий Неделин проведет бесплатную тренировку в «Беговом центре». Занятие состоится 15 сентября в Лужниках
вчера, 09:00
Светлана Аплачкина: «Сборы в Кении вышли на 50 тысяч рублей дороже, чем в Киргизии»
12 сентября, 18:03
Изменились трассы дистанций на Московском марафоне
111 сентября, 18:52
Шаров, Ольков, Попов выйдут на старт чемпионата России по полумарафону. Среди женщин – Сидорова, Прокопьева, Аристархова
11 сентября, 14:19
Алексей Береснев о подъеме на высоту 7329 м на гонке UTMB: «Лыжное прошлое сказывается, я умею работать с палками в отличие от многих. Даже к лидерам есть вопросы»
9 сентября, 19:17
Стали известны трассы полумарафона «Моя столица»
9 сентября, 11:06
Владислав Прямов и Татьяна Шабанова стали победителями Минского полумарафона
8 сентября, 18:09
Более 1500 атлетов приняли участие в трейловом фестивале Т-Банк Rosa Wild Fest
8 сентября, 15:34
Анастасия Перевозчикова стала «Горной королевой». Спортсменка установила новый рекорд соревнований
18 сентября, 12:08