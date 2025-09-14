Трошкин и Лебедева выиграли полумарафон в Стерлитамаке

14 сентября в Стерлитамаке (Республика Башкортостан) прошел полумарафон. Участники также соревновались на дистанциях 10, 5 и 2 км.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

21,1 км, женщины

10 км, мужчины

10 км, женщины

Галина Зиятдинова – 33:35 Алена Стрельникова – 33:38 Анна Тропина – 33:40

5 км, мужчины

Илья Козырев – 14:37 Алексей Анисимов – 14:37 Гадель Булатов – 14:39

5 км, женщины

Резеда Вахитова – 16:43 Дина Габдуллина – 16:55 Светлана Андрющенко – 016:59

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning .