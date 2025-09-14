Трошкин и Лебедева выиграли полумарафон в Стерлитамаке
14 сентября в Стерлитамаке (Республика Башкортостан) прошел полумарафон. Участники также соревновались на дистанциях 10, 5 и 2 км.
Результаты победителей и призеров:
21,1 км, мужчины
Алексей Трошкин – 1:03:37
Андрей Янович – 1:03:51
Ярослав Бякин – 1:05:13
21,1 км, женщины
Людмила Лебедева – 1:14:50
Анастасия Деркач – 1:14:55
Елена Сергеева – 1:15:18
10 км, мужчины
Андрей Лейман – 29:39
Эдуард Батыршин – 30:00
Иван Кузнецов – 30:20
10 км, женщины
Галина Зиятдинова – 33:35
Алена Стрельникова – 33:38
Анна Тропина – 33:40
5 км, мужчины
Илья Козырев – 14:37
Алексей Анисимов – 14:37
Гадель Булатов – 14:39
5 км, женщины
Резеда Вахитова – 16:43
Дина Габдуллина – 16:55
Светлана Андрющенко – 016:59
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaRunning
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости