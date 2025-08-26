Сибусисо Кубека первым в мире выбежал 100 км из 6 часов. Ультрамарафонец Александр Сорокин стал третьим, отстав почти на 5 минут

Спортсмен из ЮАР Сибусисо Кубека неофициально побил мировой рекорд на 100 км, пробежав дистанцию менее чем за 6 часов на специальном забеге Chasing100 от компании adidas.

Забег прошел в Италии на автомобильной трассе Нардо, имеющей форму кольца диаметром 4 км. Длина трассы – 12,6 км, а радиус закругления настолько мал, что движение по кольцу воспринимается как движение по прямой.

Сибусисо Кубека пробежал дистанцию за 5:59:20 и стал первым в мире человеком, преодолевшим рубеж в 6 часов.

Всего в забеге принимали участие пять специально приглашенных спортсменов. Вторым стал Чарли Лоуренс из США (6:03:47), третьим – литовец Александр Сорокин (6:04:10).

Официально рекорд не засчитают, так как на забеге были созданы специальные условия. Мировой рекорд на дистанции 100 км – 6:05:35 – принадлежит Сорокину, он был установлен в 2023 году на забеге в Вильнюсе.