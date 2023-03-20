В Санкт-Петербурге состоится Чемпионат города по бегу на 100 км. Ультрамарафон состоится 22 апреля, регистрация уже открыта

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22 апреля в Санкт-Петербурге состоится Чемпионат города по бегу на 100 км.

Старт и финиш ультрамарафона расположатся на площадке на углу Яхтенной и Мебельной улиц в Приморском районе Санкт-Петербурга. Трасса маршрута пройдет по кругу через улицы Яхтенная, Оптиков и Мебельная. Длина круга составит 2 км, всего спортсмены преодолеют 50 кругов. 

Вместе с Чемпионатом пройдут забеги «Командная десятка». Для старта будут доступны дистанции на 50 км и 10 км и эстафета 10х10 км. 

Регистрация доступна на сайте O-time. Стоимость слотов варьируется от 1200 рублей до 2900 рублей. Следить за обновлениями стартов можно в социальных сетях «Командной десятки».

 

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2 комментария

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Кирилл.С-Пб
Ранимация то будет рядом бегать? 100км ))) Победитель в мае прибежать. Или привезут...)))
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Дмитрий
100 км. Хоспади, да как это возможно?
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