В Санкт-Петербурге состоится Чемпионат города по бегу на 100 км. Ультрамарафон состоится 22 апреля, регистрация уже открыта

22 апреля в Санкт-Петербурге состоится Чемпионат города по бегу на 100 км.

Старт и финиш ультрамарафона расположатся на площадке на углу Яхтенной и Мебельной улиц в Приморском районе Санкт-Петербурга. Трасса маршрута пройдет по кругу через улицы Яхтенная, Оптиков и Мебельная. Длина круга составит 2 км, всего спортсмены преодолеют 50 кругов.

Вместе с Чемпионатом пройдут забеги «Командная десятка». Для старта будут доступны дистанции на 50 км и 10 км и эстафета 10х10 км.

Регистрация доступна на сайте O-time. Стоимость слотов варьируется от 1200 рублей до 2900 рублей. Следить за обновлениями стартов можно в социальных сетях «Командной десятки».