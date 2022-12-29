Открылась регистрация на плавательный этап на MMK WILD FEST. Он пройдет 29 июля в Башкортостане

Открылась регистрация на плавательный этап спортивно-музыкального фестиваля MMK WILD FEST. Он пройдет 29 июля в Башкортостане на озере Банное. Этап проведут совместно с организатором заплывов на открытой воде X-WATERS.

Доступные для заплыва дистанции: 1 км, 2 км, 4 км и 8 км.

Сам фестиваль будет проводиться два дня – 29 и 30 июля. Кроме плавательного этапа, на фестивале будут также трейловые забеги, велогонки, заплыв на сапбордах, занятия по йоге, пилатесу, зумбе и другим активностям.

Кроме этого, на фестивале будет большая развлекательная программа для всей семьи: концерты, вечеринки, лекции, семинары и мастер-классы.

Зарегистрироваться на плавательный этап и ознакомиться с деталями можно на сайте X-WATERS. Узнать дополнительную информацию о фестивале можно на сайте MMK WILD FEST.