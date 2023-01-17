Открылась регистрация на заплыв X-WATERS Murom. Он пройдет 25 июня

На сайте организаторов заплывов на открытой воде X-WATERS открылась регистрация на новую гонку. Она пройдет 25 июня в Муроме, в водах реки Оки.

Для регистрации доступны три дистанции: 1 миля, 5 км и 10 км. Количество слотов ограничено.

Трасса заплывов пройдет под двумя мостами – железнодорожным и автомобильным, вдоль живописных берегов реки Оки. Пловцов будет сопровождать средневековая ладья, направляемая дружиной реконструкторов.

Стартовый городок оформят в стиле Древней Руси – с народными гуляниями и старинными забавами. После гонки можно принять участие в сражении на мечах.

Узнать дополнительную информацию о заплыве и следить за обновлениями можно на сайте X-WATERS Murom.