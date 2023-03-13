Искандер Ядгаров занял первое место среди любителей на полумарафоне в Лиссабоне. Тишакин – второй

В воскресенье 12 марта в Лиссабоне прошел традиционный полумарафон Lisbon Half Marathon, входящий в серию из пяти забегов Super Halfs.

Искандер Ядгаров и Антон Тишакин заняли первое и второе место среди любителей с результатами 1:04:05 и 1:05:20 соответственно. В абсолюте спортсмены оказались на 18-м и 23-м месте.

Атлетов не допустили до кластера элиты, они стартовали с первой линии для быстрых любителей – «вип-кластера». Различие этих кластеров в разных точках старта. Маршруты забега соединились после 5 км.

Искандер догнал элитных бегунов за счет быстрого старта, но на второй половине забега темп начал падать. «С трудом уговорил себя не сойти», – пишет Ядгаров в своем Telegram-канале.

Победителями в абсолюте стали дебютант Нибрет Мелак с результатом 59:06 среди мужчин и Алмаз Аяна с результатом 1:05:30 среди женщин.