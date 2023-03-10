Результаты соревнований «На Вираже» в Михайловском манеже
В среду 8 марта в Санкт-Петербурге прошли соревнования по бегу на средние дистанции «На Вираже». Забег на 1000 м проходил в Михайловском манеже. Пробежать дистанцию нужно было за 5 минут.
Вместе с любителями быстрых стартов участие в соревновании приняла Нигина Тухтаева – бронзовый призер Чемпионата России по легкой атлетике.
Результаты победителей:
Женщины
1. Любовь Дубровская – 2:46,03
2. Нигина Тухтаева – 2:46,07
3. Анжелика Шевченко – 2:46,19
Мужчины
1. Егор Лимонов – 2:25,62
2. Николай Ляликов – 2:29,42
3. Михаил Подлесных – 2:30,26
Результаты всех участников можно посмотреть в социальных сетях мероприятия. Фотографии с забега доступны на сайте Prokrotovich-photo.
Комментарии