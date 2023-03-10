Результаты соревнований «На Вираже» в Михайловском манеже

В среду 8 марта в Санкт-Петербурге прошли соревнования по бегу на средние дистанции «На Вираже». Забег на 1000 м проходил в Михайловском манеже. Пробежать дистанцию нужно было за 5 минут.

Вместе с любителями быстрых стартов участие в соревновании приняла Нигина Тухтаева – бронзовый призер Чемпионата России по легкой атлетике.

Результаты победителей:

Женщины

1. Любовь Дубровская – 2:46,03

2. Нигина Тухтаева – 2:46,07

3. Анжелика Шевченко – 2:46,19

Мужчины

1. Егор Лимонов – 2:25,62

2. Николай Ляликов – 2:29,42

3. Михаил Подлесных – 2:30,26

Результаты всех участников можно посмотреть в социальных сетях мероприятия. Фотографии с забега доступны на сайте Prokrotovich-photo.