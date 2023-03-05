Результаты XVI Деминского лыжного марафона 2023
3-5 марта в Рыбинске (Ярославская область) в 16-й раз состоялся традиционный Деминский лыжный марафон.
Первыми 3 марта на дистанцию 5 км стартовали юные лыжники. В этот же день был дан старт гонке на 10 км. В субботу 4 марта прошел заезд на 50 км, в котором приняли участие 2800 человек. В последний день соревнований состоялись гонка на 25 км и 2 км и baby-марафон на 1 км.
Результаты призеров:
10 км, мужчины
1. Владимир Смирнов – 21:24
2. Константин Пахтышев – 21:28
3. Кирилл Емелин – 22:13
10 км, женщины
1. Злата Тараканова – 24:21
2. Вероника Тарасова – 25:04
3. Мария Ефимова – 25:05
25 км, мужчины
1. Ермил Вокуев – 1:01:59
2. Максим Чемезов – 1:03:18
3. Александр Кузин – 1:03:50
25 км, женщины
1. Ольга Царева – 1:09:54
2. Дарья Канева – 1:11:44
3. Ольга Румянцева – 1:11:50
50 км, мужчины
1. Андрей Алипкин – 2:01:11
2. Денис Спецов – 2:01:15
3. Рауль Шакирзянов – 2:02:07
50 км, женщины
1. Елизавета Пантрина – 2:10:21
2. Лариса Рясина – 2:10:22
3. Светлана Заборская – 2:10:23
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на Russia Running. Фотографии с марафона можно найти на сайте MySport.Photo.
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