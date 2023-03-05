Результаты XVI Деминского лыжного марафона 2023

3-5 марта в Рыбинске (Ярославская область) в 16-й раз состоялся традиционный Деминский лыжный марафон.

Первыми 3 марта на дистанцию 5 км стартовали юные лыжники. В этот же день был дан старт гонке на 10 км. В субботу 4 марта прошел заезд на 50 км, в котором приняли участие 2800 человек. В последний день соревнований состоялись гонка на 25 км и 2 км и baby-марафон на 1 км.

Результаты призеров:

10 км, мужчины

1. Владимир Смирнов – 21:24

2. Константин Пахтышев – 21:28

3. Кирилл Емелин – 22:13

10 км, женщины

1. Злата Тараканова – 24:21

2. Вероника Тарасова – 25:04

3. Мария Ефимова – 25:05

25 км, мужчины

1. Ермил Вокуев – 1:01:59

2. Максим Чемезов – 1:03:18

3. Александр Кузин – 1:03:50

25 км, женщины

1. Ольга Царева – 1:09:54

2. Дарья Канева – 1:11:44

3. Ольга Румянцева – 1:11:50

50 км, мужчины

1. Андрей Алипкин – 2:01:11

2. Денис Спецов – 2:01:15

3. Рауль Шакирзянов – 2:02:07

50 км, женщины

1. Елизавета Пантрина – 2:10:21

2. Лариса Рясина – 2:10:22

3. Светлана Заборская – 2:10:23

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на Russia Running. Фотографии с марафона можно найти на сайте MySport.Photo.