Опубликован календарь гонок RussiaLoppet на 2023 год. Есть новые старты

Любительская лыжная лига RussiaLoppet опубликовала календарь стартов на 2023 год. В новом сезоне будет 45 соревновательных дней и 34 организатора. Добавлены новые гонки – марафон «Экопарк-SKI» в Рязани 28 января, «Галичское заозерье» в Костромской области 12 марта и «Апатитский марафон» в Апатитах 26 марта.

7 января – Николов Перевоз Ретро (Дубна, Московская область, классика 1, 3, 5 км)

14 января – Николов Перевоз Вело-1 (Татищево-Дубна, Московская область, классика + Свободный стиль 40 км)

22 января – Вологда-марафон «Кирики-Улита» (Кирики-Улита, Вологодская область, свободный стиль 17, 34 и 51 км)

28 января – ЭКОПАРК – SKI (Рязань, Рязанская обл., свободный стиль 25 и 50 км)

28 января – Сокольи горы (Самара, свободный стиль 3, 11 км, 34Ж / 51М)

4-5 февраля – Лыжный марафон в Токсово (Токсово, Ленинградская область, свободный стиль 10, 34 и 51 км, классика 10 и 34 км)

5 февраля – Воронежский марафон (Воронеж, свободный стиль 30Ж / 50М)

11 февраля – Николов Перевоз Река (Ратмино, Дубна, Московская область, свободный стиль 10, 25, 50 км)

19 февраля – Красногорский марафон (Красногорск, Московская область, свободный стиль 1,5 км, 3 км, 12,5 км, 25 км, 50 км)

19 февраля – БАМ Ангарский марафон (Ангарск, Иркутская область, свободный стиль 1, 5, 20 км, 30Ж / 50 М)

25 февраля – Европа-Азия (Первоуральск, Свердловская область, свободный стиль 2, 15 км, 35Ж / 50М)

26 февраля – Марафон МВТУ (Москва, классика 50 км)

26 февраля – Vladimir Ski Proku, лыжный марафон им. Прокуророва (Владимир, Владимирская область, свободный стиль 1, 5, 10, 20, 30, 50 км)

3-5 марта – Деминский лыжный марафон (Демино, Ярославская область, свободный стиль 5, 10, 50 км, классика 2 и 25 км)

4 марта – Тольяттинский марафон (Тольятти, Самарская область, свободный стиль 5, 10, 20 км, 25Ж / 50М)

5 марта – БАМ Огоньки (Иркутская область, ст. ВСЖД Огоньки, классика 1, 22, 36, 50 км)

11 марта – Сахалинский марафон (Южно-Сахалинск, свободный стиль 500 метров, 1 км, 5 км, 30, 50 км)

11 марта – Марафон МГУ (Красногорск, Московская область, свободный стиль 50 км)

11 марта – Казанский марафон (Казань, свободный стиль 5, 25, 50 км)

11 марта – Азия-Европа-Азия (Новоуральск, Свердловская область, классика 5 км, 30Ж / 50М)

10-19 марта – KARELIA SKI FEST (Петрозаводск, Карелия, детские гонки, ночная гонка 25 км (16 марта), свободный стиль 10, 25 и 50 км (11 марта), классика 10, 25 и 50 км (18 марта)

12 марта – Кижи SKI X-RACE (остров Кижи – Петрозаводск, Республика Карелия, свободный стиль 63 км)

12 марта – Галичское заозерье (Галич, Костромская область, свободный стиль 3, 5, 25, 50 км)

12 марта – Уфимский марафон (Уфа, Республика Башкортостан, свободный стиль 5, 10, 30, 50 км)

12 марта – БАМ Ангара (Иркутск, Иркутская область, свободный стиль 17, 34, 51 км)

12 марта – Томский марафон (Томск, Томская область, свободный стиль 10, 20, 30, 50 км)

18 марта – Кузбасс – SKI (Кемерово, Кемеровская область, свободный стиль 600 метров, 1,5 км, 3 км, 12,5 км, 25 км, 50 км)

18-19 марта – Марафон Шижма (Верхошижемье, Кировская область, классика 30 км, свободный стиль 25, 50 км)

18-19 марта – Марафон Кулаковой (Ижевск, Республика Удмуртия, классика 10 км, 20Ж / 30М, свободный стиль 10 км, 30Ж / 50М)

25 марта – Кубок Устьи (Малиновка, Архангельская область, свободный стиль 500 метров, 10 км, 25 км, 50 км)

25 марта – Лыжный марафон «Настоящий мужик» (город Чусовой, Пермский край, свободный стиль 25Ж / 50М)

26 марта – Поморский марафон (Архангельск, Архангельская область, свободный стиль 30, 50 км)

26 марта – Апатитский марафон (Апатиты, Мурманская область, 5, 10, 30, 50 км)

1-2 апреля – Мурманский лыжный марафон (Мурманск, свободный стиль 25 и 50 км, классика 25 и 50 км)

7-8 апреля – Югорский марафон (Ханты-Мансийск, ХМАО, классика 50 км, свободный стиль 5, 25, 50 км)

15 апреля – Байкальский марафон (Республика Бурятия, село Максимиха, свободный стиль 10, 15 км, 30Ж / 50М)

16 апреля – Авачинский марафон (Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, свободный стиль 30, 60 км)

Регистрация на некоторые старты уже доступна. Больше информации о гонках можно найти на сайте RussiaLoppet.