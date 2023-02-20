Результаты лыжной гонки VyborgSKI 2023

В субботу 19 февраля в Выборге (Ленинградская область) состоялась пятая юбилейная лыжная гонка VyborgSKI.

Для заезда были доступны дистанции на 10 км, 20 км, 30 км и детский старт на 5 км.

Маршруты проходили по сосновому лесу, трассы были окружены гранитными валунами с крутыми подъемами и стремительными спусками.

Результаты призеров:

10 км, мужчины

1. Глеб Герасимов – 27:40

2. Роман Проничев – 29:09

3. Алексей Притчин – 29:21

10 км, женщины

1. Дарья Баскова – 36:25

2. Анастасия Ищук – 37:17

3. Алена Кауфман – 37:19

20 км, мужчины

1. Дмитрий Коврижин – 53:36

2. Николай Койчев – 54:35

3. Анатолий Койчев – 54:45

20 км, женщины

1. Надежда Вишнякова – 55:53

2. Екатерина Данилова – 59:35

3. Елена Никитина – 1:04:04

30 км, мужчины

1. Юрий Ручьев – 1:12:39.3

2. Роман Парфененко – 1:12:39.7

3. Андрей Сикстов – 1:14:25

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте O-time.