Результаты лыжной гонки VyborgSKI 2023
В субботу 19 февраля в Выборге (Ленинградская область) состоялась пятая юбилейная лыжная гонка VyborgSKI.
Для заезда были доступны дистанции на 10 км, 20 км, 30 км и детский старт на 5 км.
Маршруты проходили по сосновому лесу, трассы были окружены гранитными валунами с крутыми подъемами и стремительными спусками.
Результаты призеров:
10 км, мужчины
1. Глеб Герасимов – 27:40
2. Роман Проничев – 29:09
3. Алексей Притчин – 29:21
10 км, женщины
1. Дарья Баскова – 36:25
2. Анастасия Ищук – 37:17
3. Алена Кауфман – 37:19
20 км, мужчины
1. Дмитрий Коврижин – 53:36
2. Николай Койчев – 54:35
3. Анатолий Койчев – 54:45
20 км, женщины
1. Надежда Вишнякова – 55:53
2. Екатерина Данилова – 59:35
3. Елена Никитина – 1:04:04
30 км, мужчины
1. Юрий Ручьев – 1:12:39.3
2. Роман Парфененко – 1:12:39.7
3. Андрей Сикстов – 1:14:25
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте O-time.
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