Результаты Выборгского лыжного марафона 2023

В субботу 25 февраля в Выборге (Ленинградская область) состоялся лыжный марафон.

Для заездов свободным стилем были доступны дистанции на 5 км, 10 км, 30 км и детские старты. Трасса состояла из нескольких кругов разной протяженности и проходила вдоль Финского залива и скально-пейзажного парка «Монрепо».

Результаты победителей:

30 км, мужчины

1. Михаил Матренцев – 1:12:35

2. Владислав Шестаков – 1:12:58

3. Дмитрий Жуков – 1:13:08

30 км, женщины

1. Надежда Вишнякова – 1:23:10

2. Елена Носырева – 1:30:17

3. Валентина Климович – 1:30:19

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте O-time. Фотографии с мероприятия можно найти на сайте Sport-Images.