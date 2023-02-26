Результаты Выборгского лыжного марафона 2023
В субботу 25 февраля в Выборге (Ленинградская область) состоялся лыжный марафон.
Для заездов свободным стилем были доступны дистанции на 5 км, 10 км, 30 км и детские старты. Трасса состояла из нескольких кругов разной протяженности и проходила вдоль Финского залива и скально-пейзажного парка «Монрепо».
Результаты победителей:
30 км, мужчины
1. Михаил Матренцев – 1:12:35
2. Владислав Шестаков – 1:12:58
3. Дмитрий Жуков – 1:13:08
30 км, женщины
1. Надежда Вишнякова – 1:23:10
2. Елена Носырева – 1:30:17
3. Валентина Климович – 1:30:19
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте O-time. Фотографии с мероприятия можно найти на сайте Sport-Images.
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