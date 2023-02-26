Результаты заплыва Swimcup Indoor Февраль в Санкт-Петербурге 2023
В субботу 25 февраля в Санкт-Петербурге прошел третий этап серии соревнований Swimcup TYR Indoor.
Это соревнования по плаванию в бассейне с имитацией заплывов на открытой воде. Участников ждали роллинг старт, поворотные буи, финиш в арке на воде.
Для индивидуальных заплывов была доступна дистанция на 1000 м с лимитом времени 29 минут. Для участия в формате эстафеты была дистанция на 500 м с лимитом в 15 минут.
1000 м, мужчины
1. Илья Рахимов – 14:15
2. Денис Шеметов –15:01
3. Илья Галётов – 15:03
1000 м, женщины
1. Алина Баталова – 16:42
2. Елена Сидоркова – 16:56
3. Елизавета Кривошеева – 17:54
Эстафета, смешанные
1. Команда «СКА СПб» (Илья Терехов, Элина Смирнова, Полина Воробьева) – 6:34
2. Команда MannanovSwim (Денис Шеметов, Алексей Макаров, Елена Сидоркова) – 6:43
3. Команда «Ж2О» (Евгений Селиверстов, Евгений Леонов, Оксана Лихолетова) – 8:37
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте ResultsZone. Фотографии с заплыва можно найти на сайте Flickr.
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