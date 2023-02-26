Результаты зимней серии заплывов Swimcup Minutes Санкт-Петербург 2023

24 февраля в Санкт-Петербурге прошел третий этап серии плавательных соревнований Swimcup Minutes.

Принять участие можно было как в индивидуальном формате, так и в формате эстафеты.

Соревнования были ограничены по времени: за 30 или 60 минут индивидуального заплыва или за 10 минут эстафетного заплыва участникам нужно было проплыть как можно большее расстояние.

Результаты победителей:

60 минут, мужчины

1. Александр Чиркин – 4084 м;

2. Игорь Кукушкин – 3895 м;

3. Дмитрий Дегтярев – 3785 м;

60 минут, женщины

1. Анастасия Рябова – 3817 м;

2. Елена Сидоркова – 3650 м;

3. Елена Черная – 3599 м;

30 минут, мужчины

1. Илья Галетов – 2040 м;

2. Егвений Богацкий – 1934 м;

3. Богдан Чуднов – 1917 м;

30 минут, женщины

1. Нина Волерт – 1886 м;

2. Наталья Лещенко – 1850 м;

3. Виктория Величко – 1771 м.

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте ResultsZone. Фотографии с соревнований можно найти на сайте Flickr.