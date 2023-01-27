Открылась регистрация на ночной indoor старт по плаванию Pitkyaranta Miles 2023. Заплыв пройдет 18-19 февраля в Карелии

Открылась регистрация на ночной заплыв Pitkyaranta Miles 2023. Он пройдет в городе Питкяранта республики Карелия 18-19 февраля.

Старт проведут в indoor формате, но с полной имитацией открытой воды – в бассейне не будет дорожек, дистанции разметят буями.

В субботу 18 февраля пройдет ночной заплыв в особой атмосфере – при приглушенном свете, с цветной подсветкой и музыкой. Перед стартом Алина Микрюкова – участница и победитель марафонских заплывов на открытой воде, проведет мастер-класс.

В воскресенье 19 февраля пройдут детский заплыв и эстафетная гонка.

Доступные дистанции:

1852 м – морская миля;

926 м – 1/2 морской мили;

463 м – 1/4 морской мили, детский старт

эстафета – 3 х 45 м

Стоимость слотов – 900 рублей для участников 2006 г.р. и старше, 500 рублей для участников 2007-2012 г.р. Зарегистрироваться и узнать детали о заплыве и дистанциях можно на сайте Pitkyaranta Miles 2023.