Результаты зимней серии заплывов Swimcup Minutes 2023

12 февраля в Москве прошла вторая серия плавательных соревнований Swimcup Minutes.

Заплыв проходил во Дворце водных видов спорта «Лужники». Принять участие можно было как в сольном заплыве на 30 и 60 минут, так и в командной эстафете на 10 минут.

Сольные пловцы за отведенное время должны были проплыть как можно большее расстояние. В эстафетном старте участникам команд из трех человек нужно было сменять друг друга каждые 100 метров и также проплыть как можно большее расстояние.

Результаты победителей:

60 минут, мужчины

1. Василий Пермитин – 4356 м;

2. Геннадий Бынин – 4018 м;

3. Кирилл Соколов – 3874 м;

60 минут, женщины

1. Юлия Калашникова – 3720 м;

2. Елена Сидоркова – 3663 м;

3. Елена Черная – 3620 м;

30 минут, мужчины

1. Степан Вахмин – 2273 м;

2. Иван Косарев – 2250 м;

3. Сергей Сафонов – 2061 м;

30 минут, женщины

1. Вероника Буденкова – 1827 м;

2. Мария Гневашева – 1824 м;

3. Анна Шуберт – 1821 м.

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте ResultsZone. Фотографии с заплыва появятся позже на сайте Flickr.