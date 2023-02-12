Результаты зимней серии заплывов Swimcup Minutes 2023
12 февраля в Москве прошла вторая серия плавательных соревнований Swimcup Minutes.
Заплыв проходил во Дворце водных видов спорта «Лужники». Принять участие можно было как в сольном заплыве на 30 и 60 минут, так и в командной эстафете на 10 минут.
Сольные пловцы за отведенное время должны были проплыть как можно большее расстояние. В эстафетном старте участникам команд из трех человек нужно было сменять друг друга каждые 100 метров и также проплыть как можно большее расстояние.
Результаты победителей:
60 минут, мужчины
1. Василий Пермитин – 4356 м;
2. Геннадий Бынин – 4018 м;
3. Кирилл Соколов – 3874 м;
60 минут, женщины
1. Юлия Калашникова – 3720 м;
2. Елена Сидоркова – 3663 м;
3. Елена Черная – 3620 м;
30 минут, мужчины
1. Степан Вахмин – 2273 м;
2. Иван Косарев – 2250 м;
3. Сергей Сафонов – 2061 м;
30 минут, женщины
1. Вероника Буденкова – 1827 м;
2. Мария Гневашева – 1824 м;
3. Анна Шуберт – 1821 м.
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте ResultsZone. Фотографии с заплыва появятся позже на сайте Flickr.
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