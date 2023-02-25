Результаты зимнего трейла RLTrail 2023
В субботу 25 февраля в Токсово (поселок в Ленинградской области) прошел зимний трейл от команды RLTrail. Это первый старт серии из пяти забегов.
Для участия были доступны дистанции на 4 км, 7 км, 12 км и детские старты на 500 м, 1 км, 2 км.
Маршрут забегов проходил по лесным утоптанным тропинкам с небольшой наледью. На финише участников встречали горячими блинами.
Результаты призеров:
4 км, мужчины
1. Денис Вакарчук –18:52
2. Евгений Артемов – 19:23
3. Евгений Полежаев – 20:40
4 км, женщины
1. Анна Говорухина – 23:07
2. Анна Матюшина – 24:11
3. Ольга Филиппова – 24:44
7 км, мужчины
1. Константин Сирота – 34:03,5
2. Дмитрий Лукин – 34:03,7
3. Станислав Ледников – 35:57
7 км, женщины
1. Александра Артемова – 45:16,7
2. Мария Черкасская – 45:16,8
3. Инна Буря – 46:08
12 км, мужчины
1. Даниил Елизаров – 45:43
2. Сергей Лукин – 46:28
3. Константин Иванов – 46:37
12 км, женщины
1. Анастасия Рудная – 52:20
2. Эльвира Батдалова – 59:42
3. Юлия Волкова – 1:03:48
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте O-time.
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