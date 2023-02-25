Результаты зимнего трейла RLTrail 2023

В субботу 25 февраля в Токсово (поселок в Ленинградской области) прошел зимний трейл от команды RLTrail. Это первый старт серии из пяти забегов.

Для участия были доступны дистанции на 4 км, 7 км, 12 км и детские старты на 500 м, 1 км, 2 км.

Маршрут забегов проходил по лесным утоптанным тропинкам с небольшой наледью. На финише участников встречали горячими блинами.

Результаты призеров:

4 км, мужчины

1. Денис Вакарчук –18:52

2. Евгений Артемов – 19:23

3. Евгений Полежаев – 20:40

4 км, женщины

1. Анна Говорухина – 23:07

2. Анна Матюшина – 24:11

3. Ольга Филиппова – 24:44

7 км, мужчины

1. Константин Сирота – 34:03,5

2. Дмитрий Лукин – 34:03,7

3. Станислав Ледников – 35:57

7 км, женщины

1. Александра Артемова – 45:16,7

2. Мария Черкасская – 45:16,8

3. Инна Буря – 46:08

12 км, мужчины

1. Даниил Елизаров – 45:43

2. Сергей Лукин – 46:28

3. Константин Иванов – 46:37

12 км, женщины

1. Анастасия Рудная – 52:20

2. Эльвира Батдалова – 59:42

3. Юлия Волкова – 1:03:48

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте O-time.