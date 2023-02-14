Открылась регистрация на первый этап Кубка губернатора Санкт-Петербурга по бегу. Он пройдет 5 марта

Теги Бег любительский спорт Забег Календарь стартов Здоровье

На сайте Russia Running открылась регистрация на первый этап Кубка губернатора Санкт-Петербурга по бегу. Он пройдет 5 марта в Александрийском парке Петергофа (Ленинградская область). 

Для регистрации доступны две дистанции: 5 км и 10 км. Трасса забега пройдет по дорожкам живописного дворцово-паркового ансамбля.  

Участие в мероприятии бесплатное, количество мест ограничено. 

Подробную информацию о серии забегов можно найти на сайте организаторов.  

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