«Спортмастер» анонсировал бесплатное соревнование на беговой дорожке. Оно пройдет 23-25 февраля в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге с 23 по 25 февраля пройдет соревнование на беговой дорожке «Вертикальный километр». Длина дистанции – 1 км с углом наклона дорожки 12 градусов. Бежать можно в любой день проведения мероприятия, участие бесплатное. 

Соревнование пройдет в магазине «Спортмастер PRO» по адресу Пулковское шоссе, 19 Б. 

Награждение победителей состоится 26 февраля. Призеры получат подарочные карты магазина и другие подарки от компании. Еще в этот день бегун и мастер спорта по легкой атлетике Артур Бурцев проведет мастер-класс и открытую тренировку. 

Зарегистрироваться и узнать дополнительную информацию о мероприятии можно на сайте «Спортмастера».

 

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