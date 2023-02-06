В Москве на этой неделе ожидается аномально высокое атмосферное давление. Климатическая норма будет превышена на 20 единиц

На этой неделе в Москве ожидается повышение климатической нормы атмосферного давления. Об этом рассказала Татьяна Позднякова – метеоролог и ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости».

По словам синоптика, повышение давления на 20 единиц – аномальный процесс для столицы. Он будет сопровождаться облачной с прояснениями погодой, без существенных осадков и средней дневной температурой -3...-6 градусов.

С четверга атмосферное давление начнет понижаться, но все еще будет выше нормы.

«Если в среду температурный фон будет точно соответствовать климатической норме, то уже в четверг температура воздуха окажется выше нормы градуса на 3-4», – говорит Позднякова.

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