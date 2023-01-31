Ученые выяснили, что витамин D защищает от меланомы. Прием добавки особенно важен людям, склонным к раку кожи

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Melanoma Research, среди людей, регулярно принимающих витамин D в виде биодобавки, зафиксировано меньше случаев меланомы.

Это выяснили ученые Университета Восточной Финляндии. В исследовании приняли участие 498 взрослых с повышенным риском развития рака кожи, в том числе 96 человек с ослабленным иммунитетом.

Ученые тщательно изучили характеристики участников, истории болезни и состояние кожи. Людей разделили на три группы в зависимости от их самоотчетов об использовании витамина D: неиспользование, эпизодическое использование и регулярное использование.

Исследование показало, что среди участников, регулярно принимавших витамин D, количество случаев меланомы, как и риск развития других видов рака кожи, значительно меньше по сравнению с пациентами, вообще не принимавшими витамин D. У лиц с ослабленным иммунитетом результаты были аналогичными.

Какой должна быть оптимальная доза витамина D, чтобы снижать риск рака кожи, ученым еще предстоит выяснить. Пока они советуют следовать стандартным рекомендациям по потреблению.