Причины компульсивного переедания – в детских травмах. Это обнаружили американские ученые

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Neuroscience, американские ученые выяснили, что стресс в детстве вызывает физиологические изменения в структурах головного мозга, отвечающих за пищевое поведение.

Исследование проводилось под руководством Соры Шин – доцента медицинской школы в технологическом институте штата Вирджиния. По ее словам, в ходе эксперимента ученые обнаружили особую нервную сеть, уязвимую к стрессу, который приводит к ее дисфункции и впоследствии к расстройствам пищевого поведения.

Чтобы определить связь между перееданием и детскими травмами, ученые проводили эксперименты на мышах и изучали влияние на их мозг гормона лептина, отвечающего за сигналы о сытости.

Мыши, которых в раннем возрасте разлучили с особями из одного помета, впоследствии демонстрировали склонность к перееданию. Лептин был недостаточно эффективен в латеральном гипоталамусе, вовлеченном в регуляцию пищевого поведения. Без этих сигналов переедание продолжалось.

Ученые уверены, что у исследования большие перспективы и оно поможет определять факторы риска, триггеры и причины расстройства пищевого поведения.