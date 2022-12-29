Открыта регистрация на заплыв «Бьеркезунд». Он пройдет 9 июля в Ленинградской области

Открылась регистрация на заплыв «Бьеркезунд», который пройдет 9 июля 2023 года в г. Приморске (Ленинградская область).

Заплыв назван в честь пролива Бьеркезунд в Финском заливе, который отделяет Березовые острова и материк Киперорт. В районе г. Приморска есть большая бухта, где и пройдут соревнования.

Для регистрации доступны две дистанции – 2 км и 5 км, стоимость слотов – 4600 рублей и 5700 рублей соответственно.

Зарегистрироваться на старт и узнать дополнительную информацию можно на сайте заплыва.