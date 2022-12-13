Опубликован календарь забегов серии «Бегом по Золотому кольцу» на 2023 год

Проект «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу» опубликовал календарь забегов на предстоящий сезон.

Серия стартов пройдет в 10 городах и 4 регионах России с мая по октябрь. Регистрация на забеги откроется 24 января.

Расписание мероприятий:

1 мая – Тутаевский полумарафон «Май. Мир. Молодость» (г. Тутаев, дистанции 3 км, 10 км, 21,1 км)

13 мая – Мышкинский полумарафон «По шести холмам» (г. Мышкин, дистанции 3 км, 10 км, 21,1 км)

27 мая – Переславский полумарафон «Александровские версты» (г. Переславль, дистанции 5 км, 10 км, 21,1 км)

12 июня – Полумарафон «Здорово, Кострома!» (г. Кострома, дистанции 3 км, 10 км, 21,1 км)

1 июля – Ивановский полумарафон «Красная нить» (г. Иваново, дистанции 3 км, 10 км, 21,1 км)

5 августа – Рыбинский полумарафон «Великий хлебный путь» (г. Рыбинск, дистанции 3 км, 10 км, 21,1 км)

13 августа – Угличский полумарафон «Волжский берег» (г. Углич, дистанции 3 км, 10 км, 21,1 км, только онлайн формат)

3 сентября – Х Ярославский полумарафон «Золотое кольцо» (г. Ярославль, дистанции 5 км, 10 км, 21,1 км)

24 сентября – Полумарафон «Ростов Великий» (г. Ростов, дистанции 3 км, 10 км, 21,1 км)

1 октября – Полумарафон «Моя Столица» (г. Москва, дистанции 3 км, 10 км, 21,1 км)

Дополнительную информацию о дистанциях забегов можно узнать на сайте «Бегом по Золотому кольцу». Следить за обновлениями серии можно в соцсетях проекта.