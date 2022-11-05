Результаты трейл-марафона «Мацеста Чай» 2022
4 ноября в селе Измайловка (городской округ Сочи) прошел горный трейл марафон-экскурсия «Мацеста Чай». На забеге было 5 дистанций – 2 км, 6 км, 12 км, 26 км, 50 км, которые также можно было пройти в формате скандинавской ходьбы. Старт марафона состоялся в горной части чайных плантаций.
Результаты победителей:
2 км, абсолют
1. Алексей Трубачев – 09:40
2. Елена Черняева – 10:02
3. Софья Ананьева – 14:04
6 км, мужчины
1. Сергей Трубачев – 29:07
2. Руслан Ахметов – 33:40
3. Артур Карапетян – 38:30
6 км, женщины
1. Екатерина Инюхина – 34:25
2. Веста Панченко – 35:43
3. Ольга Ипатова – 42:52
12 км, мужчины
1. Андрей Моисеев – 1:37:03
2. Дмитрий Лопухин – 1:37:57
3. Денис Хворостьянов – 1:40:25
12 км, женщины
1. Марина Копчунова – 1:43:48
2. Людмила Хренова – 1:46:32
3. Диляра Садыкова – 1:53:50
26 км, мужчины
1. Денис Суркант – 3:31:50
2. Антон Кудашов – 3:40:27
3. Игорь Григорьев – 3:40:35
26 км, женщины
1. Елена Гауфман – 3:53:11
2. Елена Суркант – 4:02:13
3. Анна Лосева – 4:14:15
50 км, мужчины
1. Александр Якимцов – 6:12:41
2. Владимир Колосовский – 6:27:56
3. Олег Марчик – 6:59:03
50 км, женщины
1. Виктория Стальмакова – 7:28:10
2. Евгения Теремецкая – 7:39:35
3. Лариса Ростова – 7:54:20
Результаты всех участников и фотографии можно посмотреть в группе марафона ВКонтакте.
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