Результаты трейл-марафона «Мацеста Чай» 2022

4 ноября в селе Измайловка (городской округ Сочи) прошел горный трейл марафон-экскурсия «Мацеста Чай». На забеге было 5 дистанций – 2 км, 6 км, 12 км, 26 км, 50 км, которые также можно было пройти в формате скандинавской ходьбы. Старт марафона состоялся в горной части чайных плантаций.

Результаты победителей:

2 км, абсолют

1. Алексей Трубачев – 09:40

2. Елена Черняева – 10:02

3. Софья Ананьева – 14:04

6 км, мужчины

1. Сергей Трубачев – 29:07

2. Руслан Ахметов – 33:40

3. Артур Карапетян – 38:30

6 км, женщины

1. Екатерина Инюхина – 34:25

2. Веста Панченко – 35:43

3. Ольга Ипатова – 42:52

12 км, мужчины

1. Андрей Моисеев – 1:37:03

2. Дмитрий Лопухин – 1:37:57

3. Денис Хворостьянов – 1:40:25

12 км, женщины

1. Марина Копчунова – 1:43:48

2. Людмила Хренова – 1:46:32

3. Диляра Садыкова – 1:53:50

26 км, мужчины

1. Денис Суркант – 3:31:50

2. Антон Кудашов – 3:40:27

3. Игорь Григорьев – 3:40:35

26 км, женщины

1. Елена Гауфман – 3:53:11

2. Елена Суркант – 4:02:13

3. Анна Лосева – 4:14:15

50 км, мужчины

1. Александр Якимцов – 6:12:41

2. Владимир Колосовский – 6:27:56

3. Олег Марчик – 6:59:03

50 км, женщины

1. Виктория Стальмакова – 7:28:10

2. Евгения Теремецкая – 7:39:35

3. Лариса Ростова – 7:54:20

Результаты всех участников и фотографии можно посмотреть в группе марафона ВКонтакте.