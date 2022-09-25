В Королеве прошел Space Marathon 2022. Победители на 10 км – Толстопятов и Бойнова, на 21 км – Киргизов и Дударь

25 сентября в Королеве состоялся Space Marathon 2022 на дистанциях 5, 10 и 21 км. Также в рамках мероприятия прошли детские забеги на 500 м и 1 км.
Легендарный забег проводится с 1977 года в городе Королев – столице российской космонавтики. С первых забегов королевские старты посвящались памяти выдающегося конструктора Сергея Павловича Королёва.
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Артем Семенычев – 16:23
2. Владимир Шаприцкий – 16:26
3. Артем Дыскин – 16:28
5 км, женщины
1. Анастасия Микушева – 17:40
2. Дарья Лавлинская – 18:46
3. Юля Илющенко – 19:36
10 км, мужчины
1. Евгений Толстопятов – 32:22
2. Евгений Соболев – 33:05
3. Сергей Лебедев – 33:37
10 км, женщины
1. Анна Бойнова – 34:44
2. Мария Семенцова – 37:09
3. Валентина Козлова – 38:27
21 км, мужчины
1. Михаил Киргизов – 1:10:37
2. Михаил Климов – 1:12:57
3. Сергей Абрагимов – 1:13:51
21 км, женщины
1. Светлана Дударь – 1:23:00
2. Виктория Коровина – 1:25:04
3. Мария Нагуманова – 1:27:01
Всего в забеге приняли участие 1040 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
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