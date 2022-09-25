Марафон «Защищая Жизни» прошел в Ессентуках. Победители на 10 км – Дедюра и Симакина, на 21 км – Выблов и Булатова

25 сентября состоялся Ессентукский марафон «Защищая Жизни» на дистанциях 5, 10, 21 и 42 км.
Все забеги в и северная ходьба стартовали с Театральной Площади города Ессентуки, пролегали по улицам курортной зоны, через Курортный парк, а финишировали в месте старта.
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Артем Михалченков – 17:01
2. Алексей Зайцев – 17:16
3. Сергей Назаров – 17:26
5 км, женщины
1. Виктория Зыбина – 21:50
2. Лика Савченко – 22:36
3. Вероника Андреева – 24:49
10 км, мужчины
1. Алексей Дедюра – 31:26
2. Антон Евтушенко – 34:41
3. Илья Прошутинский – 35:16
10 км, женщины
1. Ольга Симакина – 37:50
2. Ксения Ситникова – 39:19
3. Татьяна Яковлева – 50:13
21 км, мужчины
1. Антон Выблов – 1:14:55
2. Александр Готшалк – 1:16:06
3. Василий Бирюков – 1:16:09
21 км, женщины
1. Наталья Булатова – 1:28:33
2. Любовь Шатухина – 1:44:19
3. Наталья Жуленкова – 1:48:11
42 км, мужчины
1. Дмитрий Голиков – 2:32:03
2. Михаил Карпенко – 3:29:10
3. Григорий Негин – 3:33:33
42 км, женщины
1. Любовь Одрова – 3:23:18
Всего в забеге приняли участие 186 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
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