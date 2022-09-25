Марафон «Защищая Жизни» прошел в Ессентуках. Победители на 10 км – Дедюра и Симакина, на 21 км – Выблов и Булатова

25 сентября состоялся Ессентукский марафон «Защищая Жизни» на дистанциях 5, 10, 21 и 42 км.

Все забеги в и северная ходьба стартовали с Театральной Площади города Ессентуки, пролегали по улицам курортной зоны, через Курортный парк, а финишировали в месте старта.

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Артем Михалченков – 17:01

2. Алексей Зайцев – 17:16

3. Сергей Назаров – 17:26

5 км, женщины

1. Виктория Зыбина – 21:50

2. Лика Савченко – 22:36

3. Вероника Андреева – 24:49

10 км, мужчины

1. Алексей Дедюра – 31:26

2. Антон Евтушенко – 34:41

3. Илья Прошутинский – 35:16

10 км, женщины

1. Ольга Симакина – 37:50

2. Ксения Ситникова – 39:19

3. Татьяна Яковлева – 50:13

21 км, мужчины

1. Антон Выблов – 1:14:55

2. Александр Готшалк – 1:16:06

3. Василий Бирюков – 1:16:09

21 км, женщины

1. Наталья Булатова – 1:28:33

2. Любовь Шатухина – 1:44:19

3. Наталья Жуленкова – 1:48:11

42 км, мужчины

1. Дмитрий Голиков – 2:32:03

2. Михаил Карпенко – 3:29:10

3. Григорий Негин – 3:33:33

42 км, женщины

1. Любовь Одрова – 3:23:18

Всего в забеге приняли участие 186 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.