В Казахстане прошел «Алматы марафон» 2022. Победители на 21 км – Ахмадеев и Трофимова, на 42 км – Коеч и Нерознак

25 сентября состоялось самое крупное беговое соревнование в Центральной Азии «Алматы марафон» 2022.

Для участников забега были доступны дистанции 10, 21 и 42 км. Также в рамках мероприятия прошла командная эстафета.

Результаты победителей:

10 км, мужчины

1. Максим Фроловский – 31:35

2. Есенбол Жанабек – 32:05

3. Александр Савгуров – 32:20

10 км, женщины

1. Кэролайн Кипкируи – 34:03

2. Нора Джеруто – 34:03

3. Акбаян Нурмамет – 36:38

21 км, мужчины

1. Ринас Ахмадеев – 1:04:04

2. Отабек Ташкуватов – 1:08:51

3. Михаил Кульков – 1:08:58

21 км, женщины

1. Сардана Трофимова – 1:12:50

2. София Яремчук – 1:13:07

3. Марина Хмелевская – 1:14:43

42 км, мужчины

1. Шедрак Коеч – 2:21:27

2. Данияр Ормангали – 2:24:37

3. Шохрух Давлатов – 2:26:33

42 км, женщины

1. Татьяна Нерознак – 2:57:24

2. Диана Айдоссова – 3:04:45

3. Галина Якушева – 3:19:30

Всего в забеге приняли участие 9320 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.