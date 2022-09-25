В Казахстане прошел «Алматы марафон» 2022. Победители на 21 км – Ахмадеев и Трофимова, на 42 км – Коеч и Нерознак

25 сентября состоялось самое крупное беговое соревнование в Центральной Азии «Алматы марафон» 2022.
Для участников забега были доступны дистанции 10, 21 и 42 км. Также в рамках мероприятия прошла командная эстафета.
Результаты победителей:
10 км, мужчины
1. Максим Фроловский – 31:35
2. Есенбол Жанабек – 32:05
3. Александр Савгуров – 32:20
10 км, женщины
1. Кэролайн Кипкируи – 34:03
2. Нора Джеруто – 34:03
3. Акбаян Нурмамет – 36:38
21 км, мужчины
1. Ринас Ахмадеев – 1:04:04
2. Отабек Ташкуватов – 1:08:51
3. Михаил Кульков – 1:08:58
21 км, женщины
1. Сардана Трофимова – 1:12:50
2. София Яремчук – 1:13:07
3. Марина Хмелевская – 1:14:43
42 км, мужчины
1. Шедрак Коеч – 2:21:27
2. Данияр Ормангали – 2:24:37
3. Шохрух Давлатов – 2:26:33
42 км, женщины
1. Татьяна Нерознак – 2:57:24
2. Диана Айдоссова – 3:04:45
3. Галина Якушева – 3:19:30
Всего в забеге приняли участие 9320 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
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