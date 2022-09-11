Результаты Минского полумарафона. Победители забега на 21 км – Ринас Ахмадеев и Марина Доманцевич

11 сентября в Минске состоялся Минский полумарафон на дистанциях 10 и 21 км.

Результаты победителей:

10 км, мужчины

1. Владислав Терешонок – 30:46

2. Сергей Кравченя – 30:54

3. Вячеслав Скудный – 31:40

10 км, женщины

1. Татьяна Шабанова – 36:03

2. Ольга Пронченкова – 39:20

3. Вера Виноградова – 40:04

21 км, мужчины

1. Ринас Ахмадеев – 1:02:50

2. Роман Адамович – 1:05:54

3. Владислав Прямов – 1:06:20

21 км, женщины

1. Марина Доманцевич – 1:16:11

2. Ольга Немогай – 1:16:44

3. Светлана Куделич – 1:17:36

Всего в забеге приняли участие 2503 человека. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.