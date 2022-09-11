Результаты Минского полумарафона. Победители забега на 21 км – Ринас Ахмадеев и Марина Доманцевич

11 сентября в Минске состоялся Минский полумарафон на дистанциях 10 и 21 км.
Результаты победителей:
10 км, мужчины
1. Владислав Терешонок – 30:46
2. Сергей Кравченя – 30:54
3. Вячеслав Скудный – 31:40
10 км, женщины
1. Татьяна Шабанова – 36:03
2. Ольга Пронченкова – 39:20
3. Вера Виноградова – 40:04
21 км, мужчины
1. Ринас Ахмадеев – 1:02:50
2. Роман Адамович – 1:05:54
3. Владислав Прямов – 1:06:20
21 км, женщины
1. Марина Доманцевич – 1:16:11
2. Ольга Немогай – 1:16:44
3. Светлана Куделич – 1:17:36
Всего в забеге приняли участие 2503 человека. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
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