Благотворительный забег «Самое время жить» прошел в Москве. Победители на 5 км – Долбунов и Семенова, на 10 км – Гребенко и Конякина

25 сентября в Москве, на территории ВДНХ, прошел благотворительный забег Фонда борьбы с лейкемией «Самое время жить». Участники вышли на дистанции 1, 5 и 10 км.

Все собранные средства пойдут на оказание помощи взрослым людям с онкогематологическими заболеваниями и нуждающимся в срочном лечении.

Фонд борьбы с лейкемией – благотворительная организация, которая с 2014 года помогает взрослым людям, имеющим онкологические заболевания крови. Фонд поддерживает пациентов по всей России на всех этапах болезни. За все время работы специалисты фонда помогли уже более 900 пациентам.

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Сергей Долбунов – 17:36

2. Станислав Мусохранов – 17:49

3. Кирилл Шульга – 17:54

5 км, женщины

1. Ольга Семенова – 19:03

2. Мария Кудрявцева – 19:27

3. Светлана Белавина – 20:03

10 км, мужчины

1. Андрей Гребенко – 32:56

2. Владимир Кукузей – 34:37

3. Александр Якутилов – 34:40

10 км, женщины

1. Юлия Конякина – 36:59

2. Светлана Уварова – 39:44

3. Наталья Ефремова – 42:14

Всего в забеге приняли участие 1328 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.