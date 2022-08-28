В Сортавале прошел «Риеккалансаари Трейл» 2022. Победители на 24 км – Тучин и Умницына, на 53 км – Рысак и Бахтина

28 августа на острове Риеккалансаари (Сортавальский район) состоялся «Риеккалансаари Трейл» на дистанциях 11, 24, 33 и 53 км.
Участники трейла пробежали по территории национально парка «Ладожские шхеры». Это первый ультратрейл на острове среди Карельских Шхер.
Результаты победителей:
11 км, мужчины
1. Ярослав Куриленок – 1:00:49
2. Павел Раев – 1:13:04
3. Владислав Степанов – 1:15:52
11 км, женщины
1. Ольга Смирнова – 1:08:20
2. Юлия Волкова – 1:10:29
3. Алена Лефлер – 1:21:48
24 км, мужчины
1. Александр Тучин – 2:37:46
2. Владимир Долинин – 2:38:34
3. Дмитрий Дорин – 2:39:31
24 км, женщины
1. Ирина Умницына – 2:35:44
2. Анна Кюлленен – 2:54:04
3. Татьяна Беляева – 3:09:44
33 км, мужчины
1. Роман Парфененко – 3:40:11
2. Константин Сирота – 4:05:57
3. Роман Савинов – 4:15:36
33 км, женщины
1. Юлия Потриденная – 5:12:41
2. Евгения Теремецкая – 5:18:26
3. Нина Гуляева – 5:41:30
53 км, мужчины
1. Никита Рысак – 6:25:26
2. Андрей Варенков – 6:40:59
3. Алексей Мосягин – 7:14:00
53 км, женщины
1. Маша Бахтина – 7:19:12
2. Юлия Конева – 7:56:36
3. Анна Богданова – 7:56:50
Всего в трейле приняли участие 245 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте О-ТАЙМ.
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