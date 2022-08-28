В Сортавале прошел «Риеккалансаари Трейл» 2022. Победители на 24 км – Тучин и Умницына, на 53 км – Рысак и Бахтина

28 августа на острове Риеккалансаари (Сортавальский район) состоялся «Риеккалансаари Трейл» на дистанциях 11, 24, 33 и 53 км.

Участники трейла пробежали по территории национально парка «Ладожские шхеры». Это первый ультратрейл на острове среди Карельских Шхер.

Результаты победителей:

11 км, мужчины

1. Ярослав Куриленок – 1:00:49

2. Павел Раев – 1:13:04

3. Владислав Степанов – 1:15:52

11 км, женщины

1. Ольга Смирнова – 1:08:20

2. Юлия Волкова – 1:10:29

3. Алена Лефлер – 1:21:48

24 км, мужчины

1. Александр Тучин – 2:37:46

2. Владимир Долинин – 2:38:34

3. Дмитрий Дорин – 2:39:31

24 км, женщины

1. Ирина Умницына – 2:35:44

2. Анна Кюлленен – 2:54:04

3. Татьяна Беляева – 3:09:44

33 км, мужчины

1. Роман Парфененко – 3:40:11

2. Константин Сирота – 4:05:57

3. Роман Савинов – 4:15:36

33 км, женщины

1. Юлия Потриденная – 5:12:41

2. Евгения Теремецкая – 5:18:26

3. Нина Гуляева – 5:41:30

53 км, мужчины

1. Никита Рысак – 6:25:26

2. Андрей Варенков – 6:40:59

3. Алексей Мосягин – 7:14:00

53 км, женщины

1. Маша Бахтина – 7:19:12

2. Юлия Конева – 7:56:36

3. Анна Богданова – 7:56:50

Всего в трейле приняли участие 245 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте О-ТАЙМ.