Забег «Кросс Нации» прошел в Санкт-Петербурге. Победители на 5 км – Павел Сорокин и Александра Рогожкина

17 сентября в Санкт-Петербурге на Крестовском острове прошло ежегодное спортивное беговое событие для спортсменов и любителей «Кросс Нации» на дистанцию 5 км.

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Павел Сорокин – 15:33

2. Александр Сысоев – 15:43

3. Станислав Ледников-Столяров – 16:17

5 км, женщины

1. Александра Рогожкина – 16:20

2. Вера Стаценко – 17:30

3. Ольга Воробьева – 17:43

Всего в забеге приняли участие 2854 человека. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.