Забег «Кросс Нации» прошел в Санкт-Петербурге. Победители на 5 км – Павел Сорокин и Александра Рогожкина

17 сентября в Санкт-Петербурге на Крестовском острове прошло ежегодное спортивное беговое событие для спортсменов и любителей «Кросс Нации» на дистанцию 5 км.
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Павел Сорокин – 15:33
2. Александр Сысоев – 15:43
3. Станислав Ледников-Столяров – 16:17
5 км, женщины
1. Александра Рогожкина – 16:20
2. Вера Стаценко – 17:30
3. Ольга Воробьева – 17:43
Всего в забеге приняли участие 2854 человека. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
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