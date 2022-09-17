В Ленинградской области состоялся забег «Кросс Нации». Победители на 4 км – Лукин и Олейник, на 8 км – Гладков и Ильина

17 сентября в Выборге прошел забег «Кросс Нации» 2022 на дистанциях 4, 6, 8 и 12 км.

Результаты победителей:

4 км, мужчины

1. Сергей Лукин – 13:52

2. Степан Мякотин – 14:01

3. Петр Васильков – 14:26

4 км, женщины

1. Анастасия Олейник – 15:48

2. Анна Наместник – 15:57

3. Валерия Хомицкая – 16:02

6 км, женщины

1. Марина Березина – 23:46

2. Арина Коношонок – 25:15

3. Анастасия Поспелова – 26:17

8 км, мужчины

1. Даниил Гладков – 27:38

2. Игорь Воронов – 28:20

3. Кирилл Сажин – 28:23

8 км, женщины

1. Анна Ильина – 30:09

2. Надежда Вишнякова – 33:09

3. Лидия Дмитриева – 33:36

12 км, мужчины

1. Андрей Попов – 37:09

2. Дмитрий Рюмин – 39:26

3. Николай Хомицкий – 39:33

Всего в забеге приняли участие 307 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте О-ТАЙМ.