В Ленинградской области состоялся забег «Кросс Нации». Победители на 4 км – Лукин и Олейник, на 8 км – Гладков и Ильина

17 сентября в Выборге прошел забег «Кросс Нации» 2022 на дистанциях 4, 6, 8 и 12 км.
Результаты победителей:
4 км, мужчины
1. Сергей Лукин – 13:52
2. Степан Мякотин – 14:01
3. Петр Васильков – 14:26
4 км, женщины
1. Анастасия Олейник – 15:48
2. Анна Наместник – 15:57
3. Валерия Хомицкая – 16:02
6 км, женщины
1. Марина Березина – 23:46
2. Арина Коношонок – 25:15
3. Анастасия Поспелова – 26:17
8 км, мужчины
1. Даниил Гладков – 27:38
2. Игорь Воронов – 28:20
3. Кирилл Сажин – 28:23
8 км, женщины
1. Анна Ильина – 30:09
2. Надежда Вишнякова – 33:09
3. Лидия Дмитриева – 33:36
12 км, мужчины
1. Андрей Попов – 37:09
2. Дмитрий Рюмин – 39:26
3. Николай Хомицкий – 39:33
Всего в забеге приняли участие 307 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте О-ТАЙМ.
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