Результаты CHEMAL CROSS RUN 2022. Победители на 5 км – Ратников и Ковалева, на 10 км – Бухленков и Черепанова

17 сентября на территории Чемальского района (Республики Алтай) состоялись беговые соревнования CHEMAL CROSS RUN на дистанциях 5, 10 и 21 км.

Соревнования являются третьим этапом серии беговых событий TREND RUN series.

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Иван Ратников – 20:40

2. Дмитрий Резниченко – 21:01

3. Эдгар Пушкунов – 21:41

5 км, женщины

1. Сабина Ковалева – 24:54

2. Александра Безгина – 27:14

3. Елена Бельбекова – 28:39

10 км, мужчины

1. Никита Бухленков – 41:21

2. Нуркен Нурсалканов – 42:21

3. Кирилл Коновец – 43:06

10 км, женщины

1. Марина Черепанова – 50:31

2. Ирина Долгова – 51:18

3. Татьяна Кузнецова – 54:12

21 км, мужчины

1. Кирилл Каретников – 1:30:22

1. Дмитрий Ермолов – 1:30:22

3. Эльдар Санин – 1:37:07

21 км, женщины

1. София Коротич – 1:32:01

2. Евгения Баринова – 1:45:08

Всего в забеге приняли участие 51 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть здесь.