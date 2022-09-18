Результаты CHEMAL CROSS RUN 2022. Победители на 5 км – Ратников и Ковалева, на 10 км – Бухленков и Черепанова

17 сентября на территории Чемальского района (Республики Алтай) состоялись беговые соревнования CHEMAL CROSS RUN на дистанциях 5, 10 и 21 км.
Соревнования являются третьим этапом серии беговых событий TREND RUN series.
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Иван Ратников – 20:40
2. Дмитрий Резниченко – 21:01
3. Эдгар Пушкунов – 21:41
5 км, женщины
1. Сабина Ковалева – 24:54
2. Александра Безгина – 27:14
3. Елена Бельбекова – 28:39
10 км, мужчины
1. Никита Бухленков – 41:21
2. Нуркен Нурсалканов – 42:21
3. Кирилл Коновец – 43:06
10 км, женщины
1. Марина Черепанова – 50:31
2. Ирина Долгова – 51:18
3. Татьяна Кузнецова – 54:12
21 км, мужчины
1. Кирилл Каретников – 1:30:22
1. Дмитрий Ермолов – 1:30:22
3. Эльдар Санин – 1:37:07
21 км, женщины
1. София Коротич – 1:32:01
2. Евгения Баринова – 1:45:08
Всего в забеге приняли участие 51 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть здесь.
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