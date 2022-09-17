Забег «Кросс Нации» состоялся в Новосибирске. Победитель на 8 км – Карина Костромина, на 12 км – Алексей Соболев

17 сентября в Новосибирске прошло ежегодное спортивное беговое событие для спортсменов и любителей «Кросс Нации» 2022 на дистанциях 1, 2, 4, 8 и 12 км.
Главной площадкой Всероссийского дня бега в Новосибирске вновь стала Михайловская набережная.
Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2022» проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни». По количеству участников и географическому охвату на территории Российской Федерации «Кросс нации» – одно из самых масштабных спортивных событий. Соревнования проходят по всей стране с 2004 года.
Результаты победителей:
4 км, мужчины
1. Артем Король – 11:49
2. Олег Сомов – 11:59
3. Марк Форат – 12:35
4 км, женщины
1. Мария Ермакова – 13:35
2. Вероника Иванова – 13:51
3. Виктория Бондаренко – 15:31
8 км, женщины
1. Карина Костромина – 27:43
2. Анна Купаева – 27:47
3. Ольга Спасенная – 30:14
12 км, мужчины
1. Алексей Соболев – 40:01
2. Аким Павлов – 40:35
3. Илья Полевик – 40:54
Всего в забеге приняли участие около 3000 человек. Результаты всех победителе и призеров мероприятия можно посмотреть здесь.
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