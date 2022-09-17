Забег «Кросс Нации» состоялся в Новосибирске. Победитель на 8 км – Карина Костромина, на 12 км – Алексей Соболев

17 сентября в Новосибирске прошло ежегодное спортивное беговое событие для спортсменов и любителей «Кросс Нации» 2022 на дистанциях 1, 2, 4, 8 и 12 км.

Главной площадкой Всероссийского дня бега в Новосибирске вновь стала Михайловская набережная.

Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2022» проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни». По количеству участников и географическому охвату на территории Российской Федерации «Кросс нации» – одно из самых масштабных спортивных событий. Соревнования проходят по всей стране с 2004 года.

Результаты победителей:

4 км, мужчины

1. Артем Король – 11:49

2. Олег Сомов – 11:59

3. Марк Форат – 12:35

4 км, женщины

1. Мария Ермакова – 13:35

2. Вероника Иванова – 13:51

3. Виктория Бондаренко – 15:31

8 км, женщины

1. Карина Костромина – 27:43

2. Анна Купаева – 27:47

3. Ольга Спасенная – 30:14

12 км, мужчины

1. Алексей Соболев – 40:01

2. Аким Павлов – 40:35

3. Илья Полевик – 40:54

Всего в забеге приняли участие около 3000 человек. Результаты всех победителе и призеров мероприятия можно посмотреть здесь.